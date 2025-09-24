Boom odložených plateb na DATARTu: meziročně o 300 procent více, překonávají i spotřebitelské úvěry

Tisková zpráva: Ekonomická situace i rychlý technologický vývoj mění nákupní zvyklosti českých spotřebitelů. Spotřebitelé stále častěji dávají přednost moderním formám plateb, které kombinují komfort, rychlost a větší kontrolu nad financemi. Podle zkušeností společnosti DATART v posledních měsících nejrychleji rostou odložené a rozložené platby (BNPL), jejichž obliba dokonce překonává klasické spotřebitelské úvěry. Jen během letošního léta (červen–srpen) se objem těchto transakcí zvýšil meziročně zhruba o 300 %. Rostoucí trend zaznamenávají i mobilní peněženky a bezkontaktní platby prostřednictvím chytrých telefonů, hodinek či nositelné elektroniky. Platby rychle, pohodlně a podle preferencí zákazníků.
Vývoj posledních let ukazuje na zřetelný posun směrem k bezkontaktním platebním metodám. Zákazníci čím dál častěji využívají mobilní peněženky, chytré hodinky, náramky nebo dokonce prsteny s platební funkcí. Tento trend zapadá do širšího posunu směrem k jednoduchosti a pohodlí, který dominuje celému maloobchodu. „Technologie odstraňují bariéry – zákazník už nepotřebuje plastovou kartu v peněžence, stačí mu zařízení, které nosí každý den u sebe,“ říká Valdemar Schubert, Manažer finančních služeb a splátek DATART.
Platební metody, které DATART svým zákazníkům nabízí, dnes pokrývají celé spektrum od tradičních forem – hotovost, platba kartou nebo dárkové poukázky – až po moderní digitální služby, jako jsou Apple Pay, Google Pay, QR platby, či financování prostřednictvím spotřebitelských úvěrů a BNPL produktů. „Naší prioritou je zákazníkům vždy poskytnout maximální volnost a komfort. V posledních letech proto sledujeme, že se tradiční hotovostní platby odsouvají do pozadí a nahrazují je rychlé, bezpečné a často i flexibilnější digitální nástroje,“ dodává Valdemar Schubert.
Trendy posledních let: digitální peněženky a chytré způsoby financování
Dopad ekonomické situace posledních let se odráží i v preferencích zákazníků. Češi hledají pružnější způsoby, jak si rozložit větší investice, a proto využívají odložené a rozložené platby. Zákazníci oceňují možnost získat produkt okamžitě, a přitom si platbu naplánovat podle svých potřeb. „BNPL služby rostou meziročně v řádu stovek procent. Jen během posledních prázdninových měsíců jsme v meziročním srovnání zaznamenali nárůst zhruba o 300 %, což ukazuje, že tento model si našel pevné místo i v českém prostředí,“ uvádí Schubert.
Ruku v ruce s tím se prosazují i QR platby, které kombinují rychlost a jednoduchost mobilních transakcí s minimem chyb při zadávání údajů. Do budoucna lze očekávat i výraznější nástup A2A plateb (Account-to-Account) – okamžitých převodů přímo mezi bankovními účty.
Češi přijímají inovace
Proměna platebních návyků ukazuje, že čeští zákazníci jsou otevření novinkám, pokud jim přinášejí skutečnou přidanou hodnotu – ať už jde o větší pohodlí, rychlost, nebo lepší kontrolu nad osobními výdaji. „Češi dnes technologie aktivně přijímají a využívají, pokud jim usnadňují život a dávají možnost chytře řídit své finance,“ uzavírá Schubert.