Jak na AirTagu zjistit stav baterie by měl znát každý vlastník tohoto lokalizačního přívěšku od Applu. Uvnitř AirTagu se nachází knoflíková baterie s označením CR2032, kterou bez problémů koupíte prakticky kdekoliv, a to dokonce za pár korun. Rozhodně se tedy nestane, že by se vám baterie v AirTagu vybila a vy byste jej pak nemohli využívat, protože byste si museli baterii objednat třeba z internetu. Navíc k tomu, určitou dobu před vybitím baterie vám dá AirTag o této skutečnosti vědět, abyste ji stihli včas vyměnit. Stav baterie AirTagu samozřejmě můžete průběžně sledovat.

Apple všeobecně uvádí, že jedna baterie v AirTagu vydrží zhruba jeden rok – zdali je to přesný či nepřesný údaj zjistíme až postupně při používání. Pokud byste chtěli zjistit, jak na tom aktuálně je baterie uvnitř vašeho AirTagu, tak se nejedná o nic složitého. Stačí se držet následujícího postupu:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu otevřeli nativní aplikaci Najít.

Jakmile tak učiníte, tak ve spodní části obrazovky klepněte na sekci Předměty.

Tímto se zobrazí všechny vaše předměty, ke kterým máte AirTag připevněný.

Na konkrétní předmět, u kterého chcete zjistit stav baterie AirTagu, klepněte.

u kterého chcete zjistit stav baterie AirTagu, Stav baterie se pak zobrazí pod názvem a polohou předmětu v podobě malé baterie.

Pomocí výše uvedeného způsobu lze tedy jednoduše na iPhonu zjistit stav baterie vašeho AirTagu. Bohužel nelze přesně určit, kolik má baterie procent a musíte se tak řídit pouze ikonou baterie, jejíž kapacita postupně ubývá. Abyste samozřejmě získali aktuální data o baterii, tak je nutné, aby byl AirTag v dosahu. Co se týče výměny baterie, tak se nejedná o nic složitého. Stačí otočením proti směru hodinových ručiček oddělit kovovou část AirTagu od té plastové, poté baterii klasicky vytáhnout a vložit novou. Pozitivní strana baterie jde v tomto případě směrem nahoru. Jakmile baterii správně vložíte, tak uslyšíte „cvaknutí“, což potvrdí správné vložení. Pak už jen stačí AirTag opět „zavřít“ kovovou částí a po směru hodinových ručiček otočit.