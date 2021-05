Jak resetovat AirTag by měl znát každý uživatel nového lokalizačního přívěšku od Applu. Tato znalost se hodí prakticky pouze v tom případě, kdy se rozhodnete, že jeden ze svých AirTagů někomu předáte – například v rodině, popřípadě při prodeji. Pokud jste totiž AirTag aktivovali, tak se automaticky naváže na vaše Apple ID, což znemožňuje komukoliv jinému to, aby si jablečný lokalizační přívěšek přidal pod svůj profil – podobně jako v případě iPhonu a ostatních Apple produktů. Před předáním či prodáním je tedy nutné AirTag resetovat do továrního nastavení, což umožní jeho aktivaci jiné osobě pod odlišným Apple ID.

Jak resetovat AirTag

Chcete-li provést reset AirTagu do továrního nastavení, tak se naštěstí nejedná o nic složitého. Aby vše proběhlo bez hladce, tak je nutné, abyste AirTag ideálně měli v dosahu Bluetooth. Splňujete-li tuto podmínku, postupujte následovně:

Prvně je nutné, abyste se na iPhone přesunuli do nativní aplikace Najít.

Jakmile tak učiníte, tak ve spodním menu klepněte na sekci Předměty.

Zde pak klepněte na AirTag, u kterého chcete provést reset do továrního nastavení.

u kterého chcete provést reset do továrního nastavení. Po klepnutí vytáhněte nabídku pro správu AirTagu směrem nahoru , čímž se kompletně zobrazí.

, čímž se kompletně zobrazí. Zde pak stačí klepnout na tlačítko s názvem Odstranit položku.

Zobrazí se další okno, kde klepněte na možnost Odstranit.

Nakonec stačí akci ještě jednou potvrdit klepnutím na Odstranit.

V případě, že váš AirTag nemáte v dosahu Bluetooth a provedete reset pomocí výše uvedeného postupu, tak to pro vás ještě nekončí. Jakmile se k AirTagu dostanete, tak je nutné, abyste jej otevřeli, a poté vytáhnuli baterii. Baterii poté opětovně vložte a zatlačte na ni. Na samotnou baterii tlačte tak dlouho, až uslyšíte zvuk. Tento proces, tedy vytáhnutí, opětovné vložení a stisknutí baterie až uslyšíte zvuk, pak proveďte ještě čtyřikrát po sobě, dohromady tedy pětkrát. Aby došlo k resetu, tak je nutné, abyste pětkrát slyšeli zvuk AirTagu. Až poté dojde ke kompletnímu odpárování. Abyste se tedy tomuto „manuálnímu“ resetu vyhnuli, tak je vždy lepší se ujistit, že při odstraňování máte AirTag k dispozici poblíž.