Společně s příchodem operačního systému watchOS 6, který světlo světa spatřil již před několika měsíci, jsme se vcelku pochopitelně dočkali přidání nových funkcí, vlastností a vychytávek. Součástí operačního systému pro Apple Watch nebyla například po dlouhou dobu ani aplikace Kalkulačka, která byla přidána až v nynější verzi. Apple se však rozhodl, že Kalkulačku na Apple Watch upraví a dá ji malou přidanou hodnotu. Kromě klasických jednoduchých operací můžete uvnitř Kalkulačky ve watchOS 6 ještě používat funkce spropitné a procenta. Pokud se chcete dozvědět jak na ně, tak dočtěte tento článek až do konce.

Jak na Apple Watch snadno spočítat spropitné a procenta

Klasickou Kalkulačku umí používat prakticky každý z nás, a proto se rozhodně nebudeme v tomto článku zabývat tím, jak spočítat plus, mínus, krát a děleno. Namísto toho se podíváme na již zmíněné funkce spropitné a procenta. Na vašich Apple Watch, které máte aktualizované na watchOS 6, se přesuňte do nativní aplikace Kalkulačka. Po prvotním spuštění si můžete kromě klasického rozpoložení všimnout také tlačítka Kč%. Tohle tlačítko reprezentuje funkci Spropitné. Pokud tedy chcete vypočítat spropitné, tak stačí zadat do kalkulačky částku, a poté klepnout na tlačítko Kč%. Zde už si jednoduše můžete navolit procentuální dýško, společně s osobami, které se budou podílet. Pokud byste chtěli využít funkce Procenta, tak na displej silně zatlačte a z menu, které se zobrazí, vyberte Procenta. Poté už jen opět stačí zadat číslo a pro vypočítání procent klepnout na ikonu %.

Možná vás zajímá, zdali je možné na vašich Apple Watch nějakým způsobem aktivovat rozšířenou kalkulačku společně s pokročilejšími funkcemi, jako to je například po překlopení iPhonu na šířku. Bohužel, rozšířená kalkulačka součástí watchOS 6 není a nejspíše ani nebude. Upřímně, kdo z nás by složité matematické operace prováděl na malém displeji hodinek. Funkce Spropitné a Procenta jsou však bezesporu fajn a lepší než nic.