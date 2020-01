V dnešní době se ke komunikaci s rodinou a blízkými používají všemožné chatovací aplikace. Někdo preferuje jablečné iMessage, mnozí zase klasický Messenger, a někdo naopak WhatsApp. Pokud patříte mezi zastánce poslední zmíněné chatovací aplikace, tak se s vámi vsadím o cokoliv, že byste nejspíše nechtěli přijít o vaše zprávy. Pokud by vám někdo ukradl telefon, anebo byste o něj jinak přišli, tak v případě, že zprávy nezálohujete, byste se s nimi mohli nadobro rozloučit. Pojďme se tedy společně v tomto návodu podívat na to, jak lze této nepříjemné situaci zabránit pomocí zálohování konverzací z WhatsAppu na iCloud, odkud si je můžete kdykoliv jednoduše obnovit.

Jak nastavit, aby se zprávy z WhatsApp ukládaly na iCloud

Nejprve je nutné, abyste v nastavení vašeho iPhonu povolili WhatsAppu ukládat data na váš iCloud. Toho docílíte tak, že otevřete nativní aplikaci Nastavení, kde na nahoře klepněte na záložku s vaším jménem. Poté klepněte na možnost iCloud a sjeďte o něco níže, kde se přesvědčte, že máte aktivní službu iCloud Drive. Poté sjeďte ještě o kousek níž a přepínač u kolonky WhatsApp přepněte do aktivní polohy. Tímto jste v nastavení iPhonu povolili možnost zálohování WhatsAppu na iCloud. Nyní už stačí, abyste se přesunuli do aplikace WhatsApp, kde v pravém dolním rohu klepněte na Nastavení. Poté se přesuňte do sekce Chaty, a pak klepněte na možnost Zálohování chatů. Tady stačí klepnout na tlačítko Zálohovat nyní, čímž se vytvoří první záloha.

Níže si samozřejmě můžete nastavit automatické zálohy chatů. K dispozici jsou zálohy denně, týdně či měsíčně a pomocí přepínače si můžete zvolit, zdali do záloh chcete zahrnout i videa – to se samozřejmě odrazí na velikosti celkové zálohy. Uživatelé Androidu mají možnost zálohování svých zpráv na Google Drive, odkud je lze samozřejmě například po přechodu na iPhone také obnovit, a to při registraci vašeho telefonního čísla.