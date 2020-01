Jak na iPhonu 11 (Pro) využívat novou funkci QuickTake na maximum

Pokud jste sledovali představení nejnovějších telefonů od Applu, tak vám určitě neunikly informace o vylepšení fotoaparátů, a to jak na zádech, tak také vepředu. Společně s těmito vylepšeními se Apple také rozhodl vylepšit nativní aplikaci Fotoaparát, pomocí níž můžete jednoduše pracovat s novými čočkami, přepínat se mezi režimy focení, a také měnit výslednou kvalitu fotek či videí. Velmi zajímavá je také funkce QuickTake, díky které můžete video zaznamenat o mnoho rychleji. Funkce QuickTake se velmi podobá natáčení videí například na Snapchatu a v tomto článku se podíváme, jak ji vlastně můžete využívat.

Jak na iPhonu 11 a 11 Pro využívat novou funkci QuickTake na maximum

Jak už můžete z názvu QuickTake tušit, tak je tato funkce určená k co možná nejrychlejšímu zaznamenání určitého záběru. U starších iPhonů musíte složitě přejít do Fotoaparátu, kde je třeba se přesunout do možnosti Video a odtud poté nahrávání spustit – tohle celé je proces na několik dlouhých sekund, kdy to nejdůležitější už nejspíše propásnete. Společně s funkcí QuickTake je však tento proces rychlejší. Jednoduše stačí na vašem iPhonu spustit aplikaci Fotoaparát – je jedno, zdali tak učiníte z domovské obrazovky nebo z uzamčené obrazovky. Aplikace Fotoaparát se vždy spustí v režimu pro focení fotek. Společně s QuickTake se už nemusíte přesouvat do sekce Video, ale stačí ve výchozím režimu podržet prst na spoušti. Tímto započne nahrávání videa, které se bude nahrávat do té doby, dokud zase prst nezvednete.

Pokud jste usoudili, že nahrávané video bude o něco delší a nechcete pořád držet prst na spoušti, tak se nemusíte ničeho bát. Stačí, když po několikasekundovém přidržení spouště přesunete prst doprava, čímž dojde k uzamčení nahrávání. Poté můžete prst z displeje zvednout. Jakmile budete chtít nahrávání ukončit, tak stiskněte spoušť znova. Zároveň máte také možnost vyfocení sekvence – v tomto případě stačí po přidržení spouště přejet prstem směrem doleva. Sekvence se bude fotit tak dlouho, dokud prst nezvednete z displeje.