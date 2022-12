Ne, procenta v Počasí na iPhone opravdu neznamenají pokrytí území deštěm

Zcela upřímně musím říci, že mě někdy naprosto vyrazí dech, když zjistím, čemu všemu jsou lidé ochotni věřit. Například procenta v počasí na iPhone v posledních týdnech a měsících čím dál tím více lidí interpretuje jako údaj, na jak velké části daného území bude v danou hodinu či den pršet, sněžit, bude bouřka či cokoliv jiného, s čímž lze procenta provázat. Jedná se však samozřejmě o naprostý nesmysl a tímto článkem bych tedy rád jednou provždy udělal v této problematice jasno.

Když jsem si pro tento text sháněl podklady, svým způsobem jsem pochopil, proč někteří lidé tvrzení o procentuálním zasažení daného území svým způsobem věří. Na stránkách Applu totiž nikde nenaleznete doslovné informace o tom, co procenta znamenají, byť upřímně myslím, že je to jen a jen proto, že tak nějak věří v to, že se jedná o naprosto jasnou záležitost. Ostatně, sám na svém webu „mezi řádky“ procenta vysvětluje slovy o „pravděpodobnosti srážek“, kterou logicky nemůžete udávat jinak než právě procenty (respektive nějakým číslem, které vyjadřuje, nakolik je uskutečnění daného jevu pravděpodobné). Udávání pravděpodobnosti srážek v procentech je navíc naprosto standardní metoda, kterou naleznete prakticky všude, oproti tomu procentuální zásah určitého území srážkami byste hledali marně. A kdyby se přeci jen chtěl Apple vydat tímto směrem, bylo by pošetilé si myslet, že by o tom na svém webu neinformoval, když by se jednalo o zcela nový přístup k výkladu předpovědí.

Argumentů, proč je absolutní nesmysl myslet si, že procenta v počasí ukazují plochu, které se bude na daném území jev týkat, je však daleko víc. Tím dalším je třeba to, že když už se někde objeví byť jen 10 %, znamená to ve výsledku to, že se daný jev stane se 100% pravděpodobností, byť jen na 10 % daného území. A předpovědět to, že bude pršet zcela určitě na 10 % Prahy, zatímco ve zbytku města bude sucho je z logiky věci daleko složitější než říci, že na celém území Prahy existuje 10% šance na déšť. Apple a potažmo ani žádný jiný provozovatel aplikací na předpovědi počasí přeci nepůjde do rizika, že se svou předpovědí netrefí, když má možnost ukázat sice obecnější, ale výrazně reálnější model. Zamyslete se navíc nad tím, jak složitě by musely počítat předpovědní modely, popřípadě aplikace na předpověď počasí procentuální zásah deštěm na určitém území. Vždyť každé město je jinak „tvarované“ a tudíž při použití tohoto systému by musely aplikace a modely počítat pravděpodobně přímo s katastrálními mapami, aby byly jejich předpovědi pro lidi alespoň trochu přínosné. Kdyby totiž jely jen například několikasetmetrové rádiusy, ve kterých by obec ležela, a ta by byla třeba úzká, ale dlouhá, modely by mohly předpovědět déšť několik stovek metrů od obce někde v lese. A to je každému srdečně jedno.

Svým způsobem mě při hledání informací pro tento článek zarazilo i to, že když jsem se snažil vygooglit, odkud se vlastně tvrzení ohledně procentuálního zásahu daného území deštěm vzalo, byl jsem neúspěšný, jelikož prakticky na všech alespoň trochu relevantních stránkách se dočtete, že procenta u počasí se rovnají pravděpodobnost uskutečnění daného jevu obecně. Celou tuto interpretaci proto čím dál tím víc přisuzuji naprosto špatnému pochopení textu na jednom z prvních odkazů, které na vás v Googlu vyskočí při vyhledávání podobných dotazů. Řeč je konkrétně o článku z iDnesu na téma „Ojedinělé přeháňky. Ale kde? Aneb jak rozumět slovníku meteorologů?„, ve kterém naleznete informace o tom, co znamenají procentuálně fráze „na celém území“, „na většině území“, „ojediněle“ a „bez výskytu“. Ptáte se, jak se dá něco takového špatně vyložit? Jednoduše. Někdo totiž asi prostě tuto informaci vzal, nepochopil, že se vztahuje k celé České republice (potažmo k jakékoliv jiné zemi) a začal jí „roubovat“ na daleko menší územní celky, což je naprostá hloupost, protože na nic takového nejsou tyto fráze „stavěny“. Navíc se v meteorologii pro popis zásahu území používají právě fráze „na většině území“, „ojediněle“ a tak podobně, nikoliv procenta. Je tedy naprostý nesmysl, kdyby v tomto směru šel Apple proti proudu a místo „na většině území“ uváděl ve své aplikaci Počasí 70 a více procent a myslel tím totéž.

Jak tedy můžete sami vidět, vyvrátit naprostý nesmysl není vůbec složité – stačí se jen trochu zamyslet a pokud máte čas, projít něco málo na internetu. Až tedy příště podobné šílenosti uvidíte například na TikToku, Instagramu, YouTube či jiných místech, nevěřte jim, jelikož se jedná jen o šíření nepravd lidmi, kteří si buď nahání sledovanost, nebo zkrátka nezvládají kriticky myslet.