Apple už má jasno v tom, kolik za první rok prodá vlastních AR/VR headsetů

Představení první generace AR/VR headsetu z dílny Applu se kvapem blíží. Asi se proto nebudete divit, že přípravy na tuto událost gradují i v samotném Applu, díky čemuž nyní víme třeba už i to, jaké prodeje od tohoto produktu očekává. Právě tyto informace se totiž podařily zjistit analytikovi Ming-Chi Kuovi.

Zdroje Kua tvrdí konkrétně to, že v Applu počítají s prodejem zhruba 1,5 milionu kusů AR/VR headsetu v průběhu příštího roku. Na pulty obchodů by se pak měla novinka dostat hned z jeho začátku, jelikož je její premiéra naplánována na leden 2023 a speciální Keynote, na které Apple odprezentuje veškeré její kladné vlastnosti. Co se pak týče ceny, ta se má pohybovat nad 2000 dolarů, což je ostatně i jeden z důvodů, proč se novinka nebude prodávat ve větších objemech.

Kromě toho, s jakými prodeji Apple počítá, zopakoval Kuo pár detailů okolo technických specifikací headsetu. Počítá se u něj totiž například s nasazením čipu s podobným výkonem, jakým disponuje M1 Pro ze 14” a 16” MacBooků Pro, nebo třeba s více než 12 kamerami pro sledování pohybu uživatele. Obraz mají zajišťovat dva displeje s mimořádnou jemností a ultravysokým rozlišením 8K, které mají navíc disponovat technologií pro sledování polohy očí kvůli ovladatelnosti brýlí. Zkrátka a dobře, z technologického hlediska je na co se těšit. Na rok 2025 má pak být chystána 2. generace headsetu spolu s odlehčenou “SE” verzí. Budoucnost této dvojice ale samozřejmě dost záleží i na tom, jak bude přijata první generace.