Takto by mohl vypadat chystaný AR/VR headset od Applu

O Applu se šušká ledacos. Jednou takovou zprávou je údajná práce na headsetu pro virtuální realitu. Jak už to za podobných situací bývá, každého stébla se chytnou designéři, kteří nám nabídnou svůj pohled na věc. To platí i o vývojáři Antonio De Rosovi, který vyhotovil skvěle vypadající model záhadného zařízení.

Náhlavní set pojmenoval jako Apple View, byť o tomto názvu se nikdy nespekulovalo. Pokud tedy Apple zařízení někdy představí, pravděpodobně se bude jmenovat zcela jinak. Model vytvořený De Rosou je skutečně do detailu provedený. Je nutné ovšem zmínit, že východiskem je skica poskytnutá webem The Information, který tvrdil, že ke konci minulého roku viděl interní obrázky přímo z Applu, které zobrazovaly prototyp v pozdní fázi. Pokud je tedy tato skica relevantním zdrojem, dává nám render designéra, který můžete vidět na boku tohoto odstavce, dobrý pohled na možnou podobu výsledného produktu. Původní zpráva popisovala headset jakožto elegantní zakřivené zařízení připevněné k obličeji síťovým materiálem. Čelenky by potom měly být nabízeny v různých barevných variantách.

Původní zprávy také hovořily o značném množství fotoaparátů, což designér taktéž do svého konceptu zahrnul. Rovněž se spekulovalo o přítomnosti LiDAR. Fotoaparáty by mohly být použity ke snímání skutečného světa a promítat jakousi „smíšenou realitu“. Hlavními funkcemi by, kromě zobrazování 3D prostředí, měly být sledování videí, AR a překrývání obrázků. Apple taktéž vlastní několik patentů na brýle, které by mohly promítat informace do skutečného světa. Tedy pohlédnete například na památku a vyjede vám okno s historickými podrobnostmi. Této funkce by se ale Apple View dočkat nemělo. Uvnitř zařízení by se mohly dle konceptu nacházet dva 8K displeje s pokročilou technologií sledování očí. Že Apple zařízení z prostředí rozšířené reality chystá tvrdil už i Ming-Chi Kuo. Pokud se tak stane, počítá se s cenou okolo 3 tisíc dolarů. Co na koncept říkáte?