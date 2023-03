HTC prozradilo, co si myslí o blížícím se AR/VR headsetu Applu

Co se týče chystaného AR/VR headsetu od Applu, už dávno není otázkou zda jej Apple představí, ale spíše kdy k tomu dojde. Vývoj náhlavní soupravy podle dostupných zpráv zdárně finišuje, a řada zdrojů hovoří o tom, že by headset mohl být oficiálně představen dokonce již na letošní vývojářské konferenci WWDC. Co na chystanou virtuální realitu od Applu říkají potenciální konkurenti a velcí hráči na trhu?

Současní výrobci headsetů a příslušenství pro virtuální realitu jsou si samozřejmě vědomi toho, že se Apple chystá vplout i do těchto vod, a na příchod jablečného AR/VR headsetu jsou připraveni. Potvrdila to mimo jiné také generální ředitelka a spoluzakladatelka společnosti HTC Cher Wang, která o chystaném Apple headsetu pro virtuální či rozšířenou realitu promluvila v jednom z nedávných rozhovorů.

V rozhovoru pro CNBC Cher Wang mimo jiné uvedla, že věří, že společnost Apple představí svou náhlavní soupravu pro smíšenou realitu „velmi brzy“, někdy „v polovině nebo tohoto roku nebo o něco později“. Navzdory tomu, že Apple bude pro HTC představovat jistou konkurenci, neprojevila Cher Wang přílišné obavy, ale naopak uvedla, že vstup společnosti Apple na trh s virtuální realitou považuje za známku toho, že se příslušná oblast konečně rozrůstá. „Apple je vždy opatrnější. Myslím si, že trh je nyní dostatečně velký na to, aby na něj pravděpodobně vstoupili,“ prohlásila. „Skutečně se ukázalo, že náš směr je správný. Konkurence je vždy dobrá,“ dodala. Společnost HTC patří na poli virtuální reality ke zvučným jménům, a podle údajů Counterpoint Research se jí v průběhu 2. čtvrtletí roku 2022 podařilo prodat zhruba 100 tisíc produktů pro smíšenou realitu.