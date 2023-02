Apple chce dopřát AR/VR headset každému, už vyvíjí jeho levnou verzi

Na letošní WWDC by měl Apple podle prakticky všech analytiků konečně představit svůj dlouho očekávaný AR/VR headset, kterým se pokusí do světa virtuální a rozšířené reality proniknout naplno. Háček je však v tom, že jeho cenovka se má pohybovat někde mezi 3000 až 5000 dolary, takže je jasné, že se nebude jednat o produkt pro každého. To však podle informací spolehlivého asijského portálu Nikkei Asia kalifornskému gigantovi vadí natolik, že již začal intenzivně pracovat na levnější verzi headsetu, který by si mohla dovolit široká veřejnost.

Levnější verze headsetu by měla vycházet z prémiové verze chystané na WWDC, avšak použity u ní mají být levnější výrobní materiály a má být „okleštěná“ o některé funkce, potažmo o výkon. Jednat by se tedy mělo typově o základní iPhone, zatímco verze z WWDC bude iPhonem řady Pro. Vývoj levné verze je nicméně zatím stále na začátku s tím, že se na něm podílí poměrně překvapivě i inženýři z Foxconnu, který je hlavním dodavatelem Applu. To proto, že už při vývoji se údajně vývojový tým zabývá i následnou výrobou s tím, že určité dílčí kroky mohou právě výrobu s předstihem nastavit tak, že bude moci bez větších zásahů probíhat hned od počátku naplno.

S ohledem na to, že je vývoj levného headsetu zatím na začátku nelze počítat s tím, že se jeho odhalení dočkáme ještě letos. Nicméně jelikož vychází z již de facto hotového modelu a vzniká prakticky jen jeho downgradem, příští rok už je v tomto směru naštěstí reálný. Paradoxně, právě to navíc může být pro valnou většinu uživatelů výhoda. Při letošním vydání high-endového headsetu se totiž moc nedá počítat s tím, že bude nabídka softwarů pro něj široká a zajímavá, tedy minimálně z jeho začátku. Do příštího roku se však pravděpodobně situace zlepší a headset tak začne dávat smysl o poznání větší.