Apple opět odložil představení svého prvního AR/VR headsetu

Čekání na první AR/VR headset z dílny Applu, který by měl do jisté míry změnit to, jak tyto produkty lidé doposud vnímají, se podle nových informací opět o něco prodlouží. Tvrdí to alespoň zdroje velmi přesného reportéra Marka Gurmana, kterým se podařilo zjistit, že Apple odpískal své plánované dubnové představení a odhalení přesunul na červnovou WWDC.

Důvod přesunu představení na pozdější termín zřejmě nikoho příliš nepřekvapí. Jedná se totiž opět o problémy s hardwarem a softwarem, které se objevily při testování a které je tedy třeba ještě před uvedením na trh napravit. Jakého rozsahu tyto problémy jsou nicméně můžeme jen hádat a tudíž je velkou neznámou, zda je nynější odklad na červen tím posledním, ke kterému se musí Apple uchýlit. Co však víme se stoprocentní jistotou, je to, že prvním odkladem rozhodně není. Apple měl totiž chtít brýle představit již v první polovině roku 2022, z čehož nakonec sešlo. Ani pozdější termíny v roce 2022 nevyšly a tak měl kalifornský gigant usilovat o odhalení produktu hned v lednu letošního roku. To však neklaplo a nyní evidentně neklapl ani další z plánovaných termínů. Skoro by se tak až chtělo říci, že i červnové WWDC je do jisté míry ohroženo už nyní. Snad tedy bude stát produkt alespoň za to.