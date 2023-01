Apple chystá levný AR/VR headset! Kolik bude stát a jaký výkon nabídne?

Jedním z vrcholů letošního roku ve světě Applu má být bezesporu představení jeho prvního AR/VR headsetu, kterým chce naplno proniknout do prostředí virtuální a rozšířené reality tak. Poměrně zajímavé je nicméně to, že ač se má jednat v mnoha směrech o průlomové zařízení, spoustu jablíčkářů nechává naprosto chladnými. Důvod je přitom vcelku jednoduchý. Prakticky od prvopočátku se v souvislosti s headsetem hovoří o skutečně vysoké ceně, která by se mohla pohybovat klidně kolem 3000 dolarů, což z něj udělá velmi nedostupný produkt. Apple však podle The Information a Bloombergu již chystá odpověď.

Fotogalerie AR Apple Glasses koncept - 1 AR Apple Glasses koncept - 2 AR Apple Glasses koncept - 3 AR Apple Glasses koncept - 4 AR Apple Glasses koncept - 5 AR Apple Glasses koncept - 6 AR Apple Glasses koncept - 7 AR Apple Glasses koncept - 8 AR Apple Glasses koncept - 9 Vstoupit do galerie

Před pár hodinami zveřejnily výše uvedené portály informace o tom, že v Applu nyní technici intenzivně pracují na jakési „lite“ verzi AR/VR headsetu, který by rád kalifornský gigant oslovil i běžné jablíčkáře, kteří nemají chuť utratit za elektroniku vyšší desítky tisíc korun. Levnější verze headsetu má využívat levnější materiály i komponenty v čele s těmi z iPhonů namísto těch z Maců, což se sice podepíše na jejím výkonu, avšak na druhou stranu tímto ústupkem zajistí Apple cenu na podobné úrovni, na které jsou nyní iPhony. Otázkou sice je, zda mají zdroje na mysli spíš cenu základního iPhonu 14, nebo vrcholového iPhonu 14 Pro Max, nicméně i v horší variantě se jedná stále o cenu podstatně nižší než za kterou by měl být prodáván letošní high-endový headset. Kdy přesně se odhalení „lite“ verze dočkáme je nicméně v tuto chvíli ve hvězdách, jelikož jeho vývoj stále probíhá.