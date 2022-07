První headset od Applu bude zřejmě ovladatelný pomocí chytrých rukavic

Již dlouho se šušká, že Apple připravuje náhlavní soupravy pro rozšířenou realitu/virtuální realitu (AR/VR). O zařízení se toho příliš neví. Dle spekulací by jablečný headset měl disponovat micro-OLED displejem, jehož dodavatelem bude Sony a LG Display. Díky tomu bude možné dosáhnout nízké spotřeby a hlavně štíhlého designu. Nebudou prý chybět rovnou tři 3D senzory od LG Innotek a kamera střední třídy od čínského dodavatele. Zdroje se také shodují, že nepůjde o levnou záležitost, což by asi leckdo čekal. Co se funkcí týče, mohou nám napovědět alespoň patentové přihlášky. Nový patent hovoří o možném použití nejen VR rukavic.

V patentové přihlášce stojí, že VR rukavice mohou pohybovat kurzorem, posouvat, otevírat dokument, provádět výběr apod. Pro snímání gest a pohybů bude v tomto případě třeba kontaktu „skin-to-skin“. Takže senzory budou uvnitř rukavic. Zároveň ale kamera v náhlavní soustavě (radiofrekvenční systém) může sledovat prsty. Další patentová přihláška popisuje dvě nositelná zařízení podobná Apple Watch, která by mohla být použita pro snímání a gesta. Jiná myšlenka naopak hovoří o chytrém prstenu, který by výše uvedené záležitosti dokázal zastat. A to ve spojení s chytrými rukavicemi. Jako vždy se ale hodí dodat, že se jedná pouze o patenty, které Apple nikdy nemusí uvést v život. Na každý pád AR//VR headsetu z dílny Applu bychom se mohli dočkat už na začátku příštího roku. Vylepšené verze pak v roce 2024.