První AR/VR headset představí Apple už na začátku příštího roku, potvrdil další zdroj

Chytrý headset od Applu se v posledních měsících skloňuje snad ve všech pádech. Již delší dobu očekáváme jeho představení a všeobecně se celá jeho situace dá přirovnat k očekávaným AirPods Pro druhé generace. To znamená, že neustále čekáme, ale ne a ne se dočkat. Nedávno jsme vás prostřednictvím článku informovali o tom, že Apple sice prozatím ještě svůj headset ani nepředstavil, už však chystá jeho levnější odlehčenou verzi, viz článek níže. Dnes jsme se každopádně o jablečném AR/VR headsetu dozvěděli několik dalších informací, konkrétně o jeho možném příchodu.

Dodavatelé všech potřebných součástí pro chystaný Apple headset jsou podle dostupných informací připraveni na masovou produkci a uvádí, že by k jejímu startu mělo dojít v posledním kvartále letošního roku. Celkově se ale neočekává, že o tento Apple headset bude nějak enormní zájem, takže se nebude jednat o bůhvíjak enormní produkci jako například u iPhonů či dalších jablečných zařízení. Vzhledem k tomu je představení klasického Apple headsetu očekáváno na začátku roku 2023 s tím, že jeho druhá vylepšená generace s podporou volání nejspíše dorazí nějak během roku 2024.

Jablečný headset by měl disponoval micro-OLED displejem, jehož dodavatelem bude Sony a LG Display. Díky tomu bude možné dosáhnout nízké spotřeby a hlavně štíhlého designu. Nebudou ani chybět rovnou tři 3D senzory od LG Innotek a kamera střední třídy od čínského dodavatele. Zaměřením headsetu budou hry a především zábava, mělo by se však primárně jednat o pilotní zařízení před příchodem druhé generace, která bude po všech stránkách lepší a již nyní je ve vývoji. Tato druhá generace by měla nabídnout například lehčí design, možnost vyřizování hovorů a vysoce kvalitní kameru s ultra rozlišením od LG Innotek. Headset od Applu by se měl od těch již existujících, například od Meta, Sony a Google, lišit v jednodušším používání, lepší využitelnosti a přenositelnosti.