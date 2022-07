Apple sice ještě ani nepředstavil první verzi svého headsetu, už však chystá jeho levnější verzi

Že bude první headset z dílny Applu pořádně drahý není již pěkných pár měsíců žádným tajemstvím. Prakticky všechny důvěryhodné zdroje totiž hovoří o tom, že Apple přijde s produktem, jehož cena se bude pohybovat kolem 3000 dolarů, tedy v přepočtu asi 73 000 Kč a to prosím bez daně a dalších poplatků. Absurdnost této ceny si však naštěstí uvědomuje už i samotný výrobce – tedy alespoň podle analytika Ming-Chi Kua.

Kvůli obavám z toho, že cena headsetu bude pro lidi extrémně vysoká a tedy jeho většímu rozmachu zabrání začal podle zdrojů Kua Apple intenzivně pracovat na pomyslné SE verzi tohoto produktu, která by měla dorazit v roce 2025 po boku druhé generace high-endové verze. Co vše bude u SE verze osekáno sice v tuto chvíli není jasné, má být však výrazně cenově dostupnější a díky tomu by se tak měl najít místo u mnohem většího množství uživatelů.

První generaci AR/VR headsetu by měl Apple podle dostupných informací představit světu snad již na začátku příštího roku s tím, že na pulty obchodů by ji pak měl dodat v horizontu několika měsíců, jako tomu bylo třeba i u AirPods, Apple Watch, HomePodů či iMaců Pro. Poměrně zajímavé je to, že zatímco většinu produktů analytici vehementně očekávali a zvěstovali jim zářnou budoucnost, v případě brýlí jsou rozděleni na dva tábory, kdy jeden tábor věří v to, že mohou brýle v horizontu několika let nahradit iPhony, a druhý je naopak odsuzuje k brzkému zániku. Vše tedy v tomto směru ukáže až čas a to, jak moc je lidstvo na podobnou technologii připraveno.