Intel se chystá za 2 roky přejít na Wi-Fi 7, Apple jej možná ještě předběhne

Stejně jako prakticky vše na světě se vyvíjí i Wi-Fi. Co se týče zařízení od Applu, tak ta nejnovější jsou stále vybavená Wi-Fi 6. Aktuálně už je ale k dispozici vylepšená verze 6E, a dokonce je na cestě verze s označením Wi-Fi 7 (802.11be). Podle posledních dostupných informací to vypadá, že jako první by měl začít Wi-Fi 7 využívat Intel, a to již v roce 2024. Společnost MediaTek, která před několika měsíci ukázala světu první demo Wi-Fi 7, uvedla, že se dočkáme vylepšení rychlosti a stability, a to dokonce tak výrazného, že se bude rovnat drátovému připojení.

Viceprezidentka divize bezdrátových řešení Intelu na nedávné tiskové konferenci v Asii uvedla, že společnost aktuálně na Wi-Fi 7 pracuje, aby mohla získat certifikaci od Wi-Fi Alliance a bylo tak možné ji začít využívat v počítačích a dalších produktech s procesory Intel, a to již v roce 2024. Všechna tato zařízení s podporou Wi-Fi 7 by se pak měla dostat na trh v roce 2025. Wi-Fi 7 téměř zdvojnásobuje frekvenční pásmo Wi-Fi 6E, a to z původních 170 MHz na 320 MHz. Zároveň pak dochází také ke zdvojnásobení rychlosti, a to až na 36 Gb/s při práci s daty, což je stejná rychlost jako u Thunderbolt 3, který využívá drátové připojení. Jen pro srovnání, Wi-Fi 6 zvládá maximální rychlost přenosu 9.6 Gb/s, Wi-Fi 5 pak „jen“ 3.5 Gb/s. Od vydání Wi-Fi 7 nás však ještě dělí zhruba rok, takže je možné, že dojde k ještě dalším vylepšením.

Jak jsem zmínil v úvodním odstavci, tak Apple stále u svých zařízení využívá „jen“ Wi-Fi 6. Pravdou je, že využití Wi-Fi 6E jsme se měli dočkat již u iPhonů 13, ve skutečnosti se ale nakonec s největší pravděpodobností dočkáme letos u iPhonů 14. Zároveň by měl Wi-Fi 6E podporovat chystaný headset pro AR/VR od Applu, o kterém se v poslední době mluví velmi často. Co se týče Wi-Fi a iPhonů, tak podle informací od největších analytiků by společnost Apple měla v roce 2023 u svých zařízení využívat Wi-Fi 6E/7 a v roce 2024 pak už plně Wi-Fi 7. Je tedy možné, že již chystaný iPhone 15 přinese Wi-Fi 7, a to s určitým předstihem – k podobnému scénáři došlo již u iPhonů 11, které přišly s podporou Wi-Fi 6 ještě před oficiálním představení.