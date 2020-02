Vědci přišli na způsob, jak výrazně zlepšit příjem Wi-Fi připojení u elektroniky

Drtivá většina moderních zařízení umožňuje připojit se k Wi-Fi a naplno využít potenciál, který s sebou tato technologie přináší. Největší problém, jenž se stále nepodařilo efektivně vyřešit, je však se signálem, který místy „hapruje“ a nedosáhne tak daleko, jak bychom možná někdy potřebovali. Na tento nedostatek si naštěstí posvítili studenti a akademici z MIT, tedy Massachusettského technologického institutu, kteří přišli na způsob, díky němuž zařízení pojme signál z více antén.

Problém se ztrátou WiFi signálu není cizí majitelům smartphonů, natož daleko menších zařízení, která se rozměrům smartphonu nemohou rovnat. Naštěstí studenti a vědci z MIT přišli s řešením, které může tomuto problému zatnout tipec jednou provždy. Místo standardních, poměrně velkých antén, jichž se do zařízení vejde jen omezené množství, by bylo možné využít speciální povrch jménem RFocus umístěný například na zdích. Ten by fungoval de facto jako zrcadlo a skládal se z tisíců drobných antének. Díky tomu by bylo možné zvýšit sílu signálu až desetkrát a zdvojnásobit dosah.

Povrch by byl navíc řízen softwarem, jenž by natáčet antény tak, aby absorbovaly co nejvíce signálu a následně ho mohly odeslat dále. V podstatě by se tedy jednalo o zesilovač, který by zprostředkovával Wi-Fi připojení i těm nejmenším zařízením. Podle výzkumníků se využitá technologie blíží RFID, tedy identifikaci na bázi rádiové frekvence, která je jak levná, tak efektivní. RFocus navíc získává energii přímo z rádiové frekvence, tudíž není třeba zapojení do elektrického obvodu. Jedna destička tohoto povrchu navíc stojí pouhých několik centů, tudíž se dá využít téměř kdekoliv. Rozhodně se jedná o zajímavou technologii, která má nepochybně potenciál a nezbývá než doufat, že ji jednou uvidíme využitou v praxi.