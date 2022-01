Wi-Fi 7: Vše, co chcete vědět

Jsou to zhruba dva roky od chvíle, co jsme se dočkali oficiálního spuštění Wi-Fi 6. Technologie jdou však neustále kupředu a rozhodně neplatí, že se po vydání nějakého produktu či služby vývoj zastavuje. Často je tomu přesně naopak a u Wi-Fi to platí taktéž. Společnost MediaTek, výrobce čipů nejen pro mobilní telefony Android, ukázala světu vůbec první demo budoucí Wi-Fi 7, a to jak ve světě obyčejného uživatele, tak i technologických společností. Podle informací od MediaTeku by se vůbec první zařízení s Wi-Fi 7 měla objevit na začátku dalšího roku. Letošní iPhone 14 (Pro) by měl nabídnout vylepšený protokol Wi-Fi 6E.

Koncept iPhone 14 iPhone 14 Pro koncept-1 iPhone 14 Pro koncept-2 iPhone 14 Pro koncept-3 iPhone 14 Pro koncept-4 +7 Fotek iPhone 14 Pro koncept-5 iPhone 14 Pro koncept-6 iPhone 14 Pro koncept-7 iPhone 14 Pro koncept-8 iPhone 14 Pro koncept-9 iPhone 14 Pro koncept-10 Vstoupit do galerie

Pokud se ve Wi-Fi alespoň trošku vyznáte, tak zajisté víte, že každá generace nese své přesné označení. Tohoto pojmenovávacího schématu se drží i Wi-Fi 7, která nese označení IEEE 802.11be. Ve zmíněném demu se MediaTek věnuje také technologii MLO (multi-level operation), která dokáže spojovat vícero Wi-Fi kanálů na různých frekvenčních pásmech současně. Díky tomu se zajistí stabilní a rychlé připojení k internetu, a to i v případě, že v rámci pásem dojde k rušení či přetížení.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Říká se, že kabel jednoduše nenahradíš, a to nejen v případě internetu a přenosu dat, ale také třeba u sluchátek. Je pravdou, že bezdrátové připojení je sice nesmírně jednodušší na používání, avšak pokud chcete mít jistotu stability a nejvyšší možné rychlosti, tak je doposud nutné se prostě a jednoduše připojit ke kabelu. Podle slov zastupitele společnosti MediaTek se však tohle s příchodem Wi-Fi 7 změní. Uživatelé údajně vůbec poprvé v historii nepocítí rozdíl mezi drátovým a bezdrátovým připojením k internetu. Wi-Fi 7 se tak má stát základním kamenem pro domácí, kancelářské a firemní sítě a zajistí dostatečný výkon pro streamování her v AR/VR, 4K hovory či 8K streamování pořadů. V poslední době se se streamováním a cloudem jednoduše roztrhl pytel, a proto se zvyšuje poptávka po Wi-Fi 6 i Wi-Fi 6E, a dokonce nyní již i po nedokončeném protokolu Wi-Fi 7. Chystaná generace Wi-Fi by se měla samozřejmě stát součástí všech budoucích vlajkových lodí chytrých telefonů, počítačů, spotřebitelských zařízení apod.

Společnost MediaTek dále uvádí, že Wi-Fi 7 poskytne až 2.4x větší rychlosti přenosu než Wi-Fi 6, a to při využití stejného počtu antén routeru. Wi-Fi 7 totiž dokáže pracovat s 320 MHz kanály a podporuje kvadraturní amplitudovou modulaci (QAM), což je modulační schéma, které umožnilo sestrojení modemů pro analogové telefonní linky s přenosovou rychlostí vyšší, než je maximální kmitočet telefonního signálu. Konkrétně Wi-Fi Alliance pak uvádí, že Wi-Fi 7 bude zcela jistě schopna pracovat s rychlostí 30 Gb/s, v ideální situaci pak až 40 Gb/s – to je stejná rychlost přenosu dat jako má Thunderbolt 3, který využívá kabel. Jen pro srovnání, Wi-Fi 6 zvládá maximální rychlost 9.6 Gb/s, Wi-Fi 5 pak „jen“ 3.5 Gb/s. Přiznejme si ale, že rychlost internetu obyčejného smrtelníka se v tuzemsku ani zdaleka neblíží zmíněným limitům. Wi-Fi 6, která nese označení 802.11ax, je podporována ve všech iPhonech 11 a novějších, dále v nejnovějším iPadu mini, iPadu Air a iPadu Pro, zároveň i ve všech Macích s čipy Apple Silicon.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Ještě předtím, než přijde Wi-Fi 7, se dočkáme malé evoluce aktuálně nejnovější Wi-Fi 6 – těšit se můžeme na Wi-Fi 6E. Zařízení, která budou Wi-Fi 6E podporovat, využívají vyhrazené spektrum 6E s až sedmi dalšími 160 MHz kanály, zatímco Wi-Fi 6, 5 a 4 sdílejí stejné spektrum a fungují jen na dvou 160 MHz kanálech. Před představením iPhonu 13 (Pro) se šuškalo o tom, že bychom se u něj měli dočkat podpory Wi-Fi 6E, nakonec jsme se ale dočkali jen staré známé Wi-Fi 6. Novější Wi-Fi 6E by se měla objevit, podle známého analytika Ming-Chi Kua, již u letošního iPhonu 14 (Pro), což by rozhodně dávalo smysl, a to z více úhlů. V poslední době se totiž čím dál tím více mluví o náhlavní AR/VR soupravě od Applu, a aby ji bylo možné s iPhonem 14 (Pro) využít, tak bude nutné splnit ty nejpřísnější požadavky, které Wi-Fi 6E zvládne. Nutno zmínit, že práce na protokolu Wi-Fi 7 ještě nejsou u konce a je tak velmi těžké s přesností určit, která zařízení jej budou podporovat – zcela jistě však ta od roku 2023.