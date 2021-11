iPhony 14 dostanou podporu ultrarychlého WiFi připojení

Ačkoliv jsme se odhalení nové generace iPhonů dočkali teprve před pár týdny, zraky mnoha jablíčkářů se začínají pozvolna upínat k jejich nové generaci chystané na rok 2022. O té se totiž začíná v poslední době objevovat čím dál více informací, díky kterým si o ní můžeme udělat již nyní vcelku solidní obrázek. S další náloží detailů o novinkách přispěchal před pár hodinami i přední analytik Ming-Ch Kuo.

Kuovy zdroje tvrdí, že má Apple u iPhonů 14 (Pro) v plánu nasadit podporu standardu WiFi 6E, který nabízí primárně vyšší datovou rychlost v kombinaci s nižší latencí či rozšířením do 6GHz pásma a celkovým menším rušením. WiFi připojení by tak mělo být v příštím roce u iPhonů posunuto na další úroveň, byť k ní bude jako již tradičně podpora “z obou stran” – tedy kromě iPhonu i routerů. Na 6E je tak třeba i kvůli tomu zatím nahlížet spíše jako na investici do budoucna nežli na něco, co bude naplno využitelné okamžitě.

Stejné řešení i v chytrých brýlích

Analytik se v krátkosti rozpovídal i o chystaném headsetu Applu. I u něj totiž očekává nasazení podpory ultrarychlého WiFi připojení, byť zatím není tak úplně jasné, o jaký přesně standard se bude jednat. Pokud Apple vydá brýle již v příštím roce, dočkáme se u nich WiFi 6E. Pokud bychom se jich nicméně dočkali později, nasadí do nich dle slov Kua standard novější – konkrétně pak nejnovější dostupný. I na brýle má totiž Apple nahlížet jakožto na produkt, který má být připraven na budoucnost z hlediska technologické stránky.