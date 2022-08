Sledujte přes iPhone polohu letadla Pelosiové i to, zda přistane na Taiwanu

Svět neřeší v posledních hodinách s trochou nadsázky nic jiného než to, zda se rozhodne předsedkyně americké sněmovny Nancy Pelosiová přistát při své cestě do Jižní Koreji i na Taiwanu či nikoliv. Právě Taiwan je totiž jedním z nejvíce horkých území na světě, jelikož si jeho území nárokuje Čína, byť zde fakticky funguje na rozdíl od jejího území demokracie. A pokud zde Pelosiová přistane, nebude se její krok dát chápat jinak než tak, že nynější nastavení Taiwanu respektuje a podporuje, což se samozřejmě Číně líbit nebude. Ta se proto již několikrát nechala slyšet, že pokud Pelosiová na Taiwanu přistane, nebude v žádném případě nečinně přihlížet, přičemž některými čínskými médií se dokonce prohnaly zprávy, že odsud už neodletí. Pokud tedy na Taiwanu “její” letadlo přistane, může být svět svědkem výrazného zhoršení vztahu mezi USA Čínou. Pokud vás toto téma zajímá a rádi byste měli o poloze letadla s Pelosiovou dokonalý přehled, lze k jeho sledování využít aplikaci FlightRadar24.

V aplikaci FligthRadar24 – ať už webové či mobilní – naleznete letadlo s Nancy Pelosiovou pod označením SPAR19. Jedná se konkrétně o Boeing C-40C vlastněný Spojenými státy a provozovaný US Air Force. Velmi zajímavé je pak to, že ačkoliv by měla politička letět do Jižní Koreje, FlightRadar už nyní hlásí dosednutí v Taipei, tedy v hlavním městě Taiwanu. Je nicméně otázkou, nakolik lze této informaci takto s předstihem věřit. Před letadlem je navíc v současnosti stále velmi dlouhá cesta, v rámci které se může leccos změnit. Uvidíme tedy za pár hodin, jak se celá zápletka vyvine.

Letadlo s Pelosiovou mířící možná na Taiwan lze sledovat přes přes tento odkaz