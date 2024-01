Je to vůbec možné? iPhone přežil pád z letadla z výšky 5 km

Přední strany světových médií plní v posledních dnech mimo jiné zprávy o zvláštní události, která se přihodila letu ASA1282 společnosti Alaska Airline. Řeč je konkrétně o dveřích, které z letadla vypadly zhruba ve výšce 5 kilometrů. Nebyly to však jen dveře spolu s částmi sedaček, které z Boeingu 737 MAX 9 ve vzduchu vypadly. Otvorem totiž proletěl i jeden z iPhonů cestujících, který byl nyní nalezen nepoškozený na zemi.

Found an iPhone on the side of the road… Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!

When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet😅 pic.twitter.com/CObMikpuFd

— Seanathan Bates (@SeanSafyre) January 7, 2024