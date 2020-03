Jak se Taiwanu podařilo i díky technologiím prakticky zastavit šíření koronaviru

Když se na internetu před několika dny objevily první informace o koronaviru, málokoho z nás napadlo, že by se mohl z Číny rozšířit po celém světě, a to i do České republiky. Očekávalo se prakticky jen to, že se koronavirus nepodaří zastavit na hranicích Číny, a že se dotkne primárně okolních oblastí. Celá situace se však vymkla kontrole a zoufalé situace si žádají zoufalé činy – tedy ve většině státech. Taiwanu, který je od Číny vzdálený jen přes 150 kilometrů, se podařilo nákazu koronavirem odvrátit velmi rychle, ale především elegantně a moderně.

Taiwan je momentálně v situaci, kdy jsou v něm otevřeny prakticky veškerá veřejná místa. Bez problémů se tak v Taiwanu můžete jít najíst do restaurace a studenti i nadále navštěvují tamní školy. I když už je momentálně pozdě a nemůžeme se vrátit v čase, tak je právě Taiwan inspirací pro budoucí podobné situace, které mohou bez sebemenšího problému nastat znova. Podívejme se ale na všechny činy Taiwanu postupně. Již 31. prosince 2019, kdy čínské úřady oznámily zvýšené počty osob se zápalem plic, začal Taiwan jednat. Ihned začal kontrolovat a monitorovat pasažéry, kteří se z Wu-chanu vrátili do Taiwanu, později se začali kontrolovat i takoví pasažéři, kteří se do Taiwanu z Wu-chanu vrátili od 20. prosince. Všichni pasažéři, u kterých byl nalezen byť jen sebemenší náznak nějaké choroby, museli zůstat v karanténě. Pár dní poté se Taiwan, jakožto první země na světě, rozhodl zrušit všechny lety z a do Wu-chanu.

Díky těmto brzkým opatřením a především kvůli lidem, kteří pevně a zásadně dodrželi karanténu, eviduje Taiwan prozatím jen 50 nakažených. 20 lidí už se navíc uzdravilo a jediný pacient zemřel. Pouze 170 kilometrů (což je vzdálenost například z Brna do Ostravy) vzdálená Čína, eviduje přes 80 tisíc případů (nyní už tedy nutno podotknout, že okolo 60 tisíc vyléčených) a z toho přes tři tisíce mrtvých. Klíčem ke zpomalení nákazy je striktní dodržování karantény a především také její kontrola. Podle magazínu The Guardian se Shawn Bryant dostal do dvoutýdenní karantény ihned poté, co se do Taiwanu vrátil z Jižní Koreje. Ihned na letišti si policie zapsala jeho telefonní číslo, přidala jeho údaje do databáze a poslala jej okamžitě domů. Bryant je poté každý den kontaktován policií, aby se mohla přesvědčit, že se doopravdy nachází doma. Po vzdálení od jeho momentálního „domova“, kvůli přesunutí do jiného ubytování, mu ihned na telefon přišla zpráva o tom, že odešel z karantény, a pokud se do ní nevrátí, tak bude muset zaplatit pokutu – a takto to funguje i u ostatních lidí v karanténě.

Taiwan se v tomto případě poučil již z virusu SARS, kdy v době jeho řádění zůstalo v karanténě přes 150 tisíc lidí a 73 ze 346 nakažených zemřelo. Součástí všech opatření, která jsou nařízena, jsou různé zákazy, speciální databáze a samozřejmě také karanténa. Každý den poté v Taiwanu chodí policisté či zaměstnanci z různých tamních úřadů lidé v karanténě kontrolovat. Mezi další opatření patří například měření teploty před vstupem do restaurace, speciální oddělovače lavic ve školách a samozřejmě nutnost využití roušek či respirátorů společně s pravidelným umýváním rukou. Všechno tohle Taiwan zvládá i přesto, že byl před třemi lety na nátlak Číny vyřazen z WHO. Celý svět, především tedy jeho obyvatelé, by si tedy z Taiwanu měl vzít ponaučení a lidé by měli striktně bez obcházení dodržovat nařízení státu.

