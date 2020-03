Nejlepší aplikace pro žáky a studenty (nejen) v karanténě

To, co by se na první pohled mohlo zdát jako fajn neplánované prázdniny, je ve skutečnosti poměrně nelehkým obdobím jak pro žáky a studenty, tak i pro vyučující. Současná situace není jednoduchá a může být těžké v ní najít dostatek motivace k učení. Vzdělání je ale opravdu velmi důležité, a rozhodně se ho nyní nevyplatí zanedbávat. V tomto článku vám přineseme tipy na užitečné aplikace a webové stránky spolu s radami, jak současnou situaci co nejlépe zvládnout.

Výukové aplikace pro žáky základních a středních škol

V učebnicích a pracovních sešitech toho najdete hodně, ale ruku na srdce – nechtělo by to občas do učení vnést trochu svěží vítr? App Store nabízí řadu zajímavých aplikací, které vás naučí novým věcem, a navíc vaše získané znalosti náležitě ověří. Většině těchto aplikací nechybí prvky hraní a soutěžení. Pro žáky základních škol je zde například Matemág – aplikace ve stylu dobrodružné hry, která děti zábavným způsobem naučí principy řešení matematických úloh. Možnosti procvičování a učení nabízí nejen žákům základních škol aplikace Česká gramatika, tvůrce této aplikace nabízí například také testy z matematiky či fyziky nebo aplikaci pro chemické názvosloví. Mladší žáky bude jistě bavit sCool Matematika, kde navíc rodiče mají možnost sledovat pokrok svých dětí. Výborným příkladem aplikace se zábavnými soutěžními prvky je Pravopis hrou, její tvůrce nabízí také řadu jiných vzdělávacích aplikací, které fungují na podobném principu. Na App Store najdete také výhodné balíčky více vzdělávacích aplikací – například balíček „Školní aplikace“ od Aleše Horáka. Pro studium zeměpisu se bude skvěle hodit populární Geografie zemí světa, pro studium přírodních věd poslouží Chemie do kapsy, Fyzikální vzorce nebo Matematické vzorečky.

Kompletní přehled aplikací, zmíněných v tomto odstavci, najdete i s cenami zde:

Užitečné aplikace pro studenty středních a vysokých škol

V neobvyklé situaci jako je tato je nesmírně důležité udržovat si denní rutinu a zachovat si nejen zdravý rozum, ale také zdravé tělo. Zanedbávat byste neměli ani kontakt s ostatními – pochopitelně na dálku. Vyjmenovat seznam vyloženě výukových aplikací pro středoškoláky je trochu oříšek. Předměty, které se středoškoláci učí, se liší v závislosti na oboru, nějaké věci ale mají všichni středoškoláci přece jenom společné. Matematika se vyhne jen málokterým středním školám. Studenti tedy jistě ocení aplikaci Photomath nebo Mathway. Pro systém učení za pomoci kartiček se skvěle hodí aplikace Quizlet nebo Brainscape. Pro pokročilé výpočty všeho druhu je ideální aplikace WolframAlpha. Pro poznámky jsou výborné aplikace Evernote nebo Simplenote, já osobně nedám dopustit na OneNote od Microsoftu, která funguje obzvlášť skvěle na iPadu s Apple Pencil. Pro správu a plánování úkolů je skvělým nástrojem Google Keep, s pomocí aplikace Be Focused si zase můžete nastavit délku vlastní „vyučovací hodiny“, a čas pro učení střídat s přestávkami. Plno materiálů pro samostudium najdete také na iTunes U.

Co můžete ještě udělat?

Pokuste se zachovat si zdravý rozum, dostatečně odpočívejte, a věnujte se sami sobě. Pokud nebudete v pohodě, nepůjde vám ani učení. Přepínat své síly je stejně kontraproduktivní jako upadnout do letargie, pasivity a nicnedělání. S plněním každodenních cílů vám může pomoci aplikace Productive. Pro komunikaci se spolužáky si můžete založit server na Discordu, případně využít některou z aplikací, které ve svém článku zmiňuje kolega Pavel. Zkuste si zacvičit – bezplatně to jde například s Nike. Pro uvolnění jsme vám již v minulosti doporučovali Insight Timer, pro akutní případy může posloužit aplikace Nepanikař. Pokud máte pocit, že je toho na vás moc – a stát se to může – dejte si pauzu od učení, od zpráv v televizi, a třeba si zahrajte nějakou hru. Mladší žáci se mohou zabavit díky pokusům a nápadům, které vycházejí na Facebooku pod hashtagem #Věda_na_doma.