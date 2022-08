Nevěřte TikToku: Apple nové AirPods v Apple Storech zdarma rozhodně nerozdává

Na sociálních sítích toho lze sice nalézt spoustu užitečného, ale stejně tak není problém na nich najít i naprosté nesmysly. Problém je však v tom, že se tyto nesmysly mohou na první pohled tvářit jako právě výše zmíněné užitečnosti, kterými si lze zlepšit život, a leckoho tak snadno zmatou. Přesně to je i případ nového trendu, který začal kolovat po TikToku a který se točí právě kolem Applu. Co naplat, že je z logiky věci nesmyslný – mnozí lidé mu totiž bezmezně věří.

Řeč je konkrétně o videu pojednávajícím o bezplatném získání náhradních AirPods v případě, že jsou vaše stávající sluchátka jakkoliv poškozena, respektive je jako rozbitá nahlásíte v Apple Storu. Pracovníci v něm pak tiktokerům bez váhání dávají nové AirPods coby náhradu za jejich rozbitý model zcela zdarma ve snaze uspokojit jejich požadavky. Háček je však logicky v tom, že se nic takového neděje a vše je tedy nafingované. Přeci jen, pro Apple by bylo podobné jednání velmi prodělečné a nesmyslné i z hlediska jakéhokoliv reklamačního řádu. Přeci jen, žádný společnost na světě si podobnou věc nemůže dovolit, nejedná-li se o výměnu produktu za naprosto zanedbatelné částky.

Ačkoliv by kdekdo řekl, že jsou videa už na první pohled falešná, pravdou je, že jim bohužel mnozí uživatelé TikToků věří a v Apple Storech po celém světě se od obsluhy dožadují nových AirPods zdarma jako náhradu za jejich modely s tím, že se při tom odvolávají na TikTok. Apple má tedy kvůli hloupému trendu zbytečně v obchodech víc práce než by standardně, za což rozhodně rád není. Je nicméně jen otázkou času, kdy tento trend vyšumí do ztracena tak, jako tomu je u všech ostatních.