Nová generace AirPods Pro je již ve vývoji! Víme, kdy dorazí a jaké novinky nabídne

AirPods Pro 3 si sice svou premiéru odbyly teprve před pár týdny, přičemž na pultech obchodů jsou pak ještě kratší dobu, i přesto se však začíná čím dál tím víc šuškat o jejich nástupcích. Zdroje z Bloombergu totiž přišly nedávno s tím, že Apple již intenzivně pracuje na jejich nástupci a i když zatím nemáme k dispozici kompletní specifikace, první úniky naznačují, že by se mělo jednat o velmi zajímavý produkt. Počítá se u něj totiž jednak s novým bezdrátovým čipem H3, ale hlavně s nasazením miniaturních infračervených kamer.
Obě novinky by přitom měly novou generaci AirPods Pro zásadně zlepšit. Podle spolehlivého reportéra Marka Gurmana by měl nový H3 čip posunout kvalitu bezdrátového přenosu o další úroveň. Sluchátka by se díky němu měly dočkat nižší latence a nabídnou i čistší přenos zvuku, což by mělo být znát především při hraní her nebo sledování videí v kombinaci s Vision Pro. Apple už navíc dříve prohlásil, že se chce víc zaměřit na synchronizaci mezi svými zařízeními, a právě H3 má být klíčem k ještě hladší komunikaci mezi AirPods a ostatními produkty s Apple Silicon.
Ještě zajímavější jsou ale zmíněné infračervené kamery, které se podle analytika Ming-Chi Kua stanou součástí každého sluchátka. Tyto senzory by měly rozpoznávat gesta rukou nebo pohyby hlavy ve vzduchu, čímž by se AirPods mohly stát mnohem interaktivnějšími než dosud. Kuo zároveň naznačil, že kamery pomohou i s propojením s Vision Pro, kde by mohly usnadnit ovládání rozšířené reality. Zdroje Gurmana navíc tvrdí, že by kamery mohly sehrát důležitou roli i při využití AI funkcí podobných Visual Intelligence, které známe z iPhonu 15 Pro a novějších modelů. Sluchátka by tak teoreticky mohla reagovat na prostředí kolem uživatele a třeba automaticky potlačit hluk podle směru pohledu nebo vyhodnocovat prostředí, ve kterém se nacházíte.
Zatím ale není jasné, zda se novinka bude jmenovat AirPods Pro 4, nebo půjde jen o vylepšenou verzi současných AirPods Pro 3 podobně jako když Apple loni pouze přidal USB-C konektor bez změny názvu. Je sice pravda, že čip H3 a ultračervené kamery jsou poměrně zásadní novinky, nicméně v kuloárech se v předešlých týdnech šeptalo, by i přesto by mohly být nové AirPods Pro jen vyšší verzi letošních Pro 3, stejně jako tomu je i u základních AIrPods 4. Ať tak či tak, podle Kua bychom se měli verze měli dočkat v roce 2026, což by zapadalo do tříletého cyklu, jaký Apple u svých prémiových sluchátek dosud drží. Nechme se tedy překvapit, jak vše nakonec dopadne.