Apple novým MacBookům a AirPods věří, výrobu navyšuje ještě před jejich představením

Nové MacBooky Pro a AirPods 3. generace chystané na letošní podzim budou zřejmě opravdovým hitem. Svědčí o tom minimálně chováni Applu, na které upozornil tchajwanský portál Economic Daily News. Dle jeho zdrojů z dodavatelského řetězce totiž začal kalifornský gigant v posledních dnech upravovat objednávky na komponenty pro tyto produkty a to konkrétně jejich navyšováním. Zcela evidentně tedy očekává silné prodeje, které mu z logiky věci nezajistí nic jiného než skutečně kvalitní produkt, který přiměje člověka k přechodu.

Jak výrazně má Apple v plánu své stávající dodávky komponentů pro nové produkty navýšit zdroje bohužel neupřesnily, ale zdá se, že se bude jednat o nižší desítky procent. To se sice může zdát na první pohled jako nepatrné zvýšení, ale je potřeba brát v potaz to, že AirPods jsou prodejně již takřka na vrcholu a jejich růst je proto extrémně těžký. U Maců se pak dá zase říci to, že každé procento u nich směrem nahoru taktéž potěší, protože ještě relativně nedávno prodejně upadaly. Nejen pandemie koronaviru, ale také nasazení čipů M1 z nich však opět udělaly velmi žádaný artikl, který láme v posledních měsících dosavadní prodejní rekordy.

Kdy přesně se novinky představí sice Apple zatím neoznámil, obecně se však počítá s tím, že AirPody si svou premiéru odbudou zřejmě již v září po boku iPhonů 13 a Apple Watch Series 7, zatímco pro Macy přichystá Apple vlastní Keynote zřejmě v průběhu října či na začátku listopadu. V úvahu sice připadá teoreticky i pouhá tisková zpráva, ale vzhledem k důležitosti obou produktů je její využití tentokrát poměrně nepravděpodobné. Jasno ale budeme samozřejmě mít až v průběhu podzimu.