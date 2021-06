Bloomberg: S novými MacBooky Pro a iPady mini letos počítejte, stejně jako s novým iPadem

Čekáte na nové výkonnější MacBooky Pro, novou generaci iPadů mini či nový základní iPad? Pak pro vás máme potěšující zprávu. Příchod všech těchto produktů, který v předešlých týdnech prorokovalo již několik zahraničních zdrojů, totiž znovu potvrdil před pár hodinami i velmi přesný reportér Bloombergu Mark Gurman. S trochou nadsázky se tedy dá říci, že lze s novinkami “na beton” počítat. Gurmanovy zdroje se totiž prakticky nikdy nemýlí.

Takto má vypadat nový iPad mini iPad Air 4 LsA 33 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPad Air 4 LsA 30 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPad Air 4 LsA 29 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPad Air 4 LsA 28 Zdroj: Redakce Letem světem Applem +18 Fotek iPad Air 4 LsA 27 iPad Air 4 LsA 26 iPad Air 4 LsA 25 iPad Air 4 LsA 24 iPad Air 4 LsA 23 iPad Air 4 LsA 22 iPad Air 4 LsA 21 iPad Air 4 LsA 20 iPad Air 4 LsA 19 iPad Air 4 LsA 18 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPad Air 4 LsA 17 Výdechy pro reproduktor. Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPad Air 4 LsA 16 iPad Air 4 LsA 15 iPad Air 4 LsA 14 iPad Air 4 LsA 13 iPad Air 4 LsA 12 iPad Air 4 LsA 11 Vstoupit do galerie

Zdroje reportéra tvrdí, že měl Apple alespoň některé produkty v plánu nejprve představit už v první polovině letoška, ale své plány nakonec přehodnotil a rozhodl se všechny důležité události nasměrovat až na podzim. To proto, aby jimi co nejvíce zasáhl blížící se vánoční nákupní šílenství, které je pro Apple rok co rok velmi důležité a ve kterém se rok co rok překonává. A pokud bude mít na to letošní k dispozici dostatek zajímavých produktů, což by vzhledem k plánům představit i AirPods, iPhony či Apple Watch, mít měl, teoreticky se dají očekávat prodejní rekordy.

Co se týče detailů nových MacBooků Pro, iPadů mini a základních iPadů, Gurman zopakoval opět jen to, co už víme z předešlých týdnů. U počítačů tedy můžeme očekávat návrat některých portů v čele s HDMI či čtečkami SD karet, u iPadů mini se chystá nasazení bezrámečkového designu a USB-C a základní iPady mají zase vzhledem ke svému cílení na nenáročné uživatele a studenty přijmout design iPadu Air 3 a díky tomu se tak i nadále držet nízké cenovky.