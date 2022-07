4 nové možnosti pro AirPods v iOS 16, které zajisté oceníte

Přístup k nastavení

V případě, že byste ve starších verzích iOS chtěli přejít do předvoleb AirPods, tak bylo nutné zbytečně složitě přejít do Nastavení → Bluetooth, kde jste pak u vašich sluchátek museli klepnout na ikonu ⓘ. To se však s příchodem iOS 16 mění a přístup k předvolbám AirPods je o mnoho jednodušší. Konkrétně stačí přejít pouze do Nastavení, kde v horní části pod vaším profilem klepněte na řádek s vašimi sluchátky, čímž se předvolby zobrazí. Samozřejmě je nutné, abyste pro zobrazení měli vaše AirPods připojené k iPhonu.