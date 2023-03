Plošný zákaz TikToku v USA je za dveřmi. Je na řadě i Česko?

To, o čem se v posledních dnech a týdnech velmi intenzivně mluví, se dle všeho stane co nevidět realitou. Řeč je konkrétně o plošném zákazu aplikace TikTok v USA kvůli bezpečnostním obavám. Za ten sice nedávno orodoval šéf této sociální sítě před americkým kongresem, jeho obhajoby však nezabraly, ale naopak některé zákonodárce utvrdily v tom, že by bylo lepší si na TikTok došlápnout.

Ačkoliv ještě američtí zákonodárci povedou o zákazu TikToku dlouhé debaty, vzhledem k tomu, jak velké obavy vzbuzuje TikTok u bezpečnostních expertů kvůli potenciálnímu sběru dat uživatelů se zdá podle nezávislých pozorovatelů již nyní o výsledku takřka rozhodnuto. Jak republikáni, tak demokraté totiž velmi pravděpodobně označí TikTok za hrozbu, se kterou se musí USA vypořádat co nejlépe je jen možné, což je ve výsledku právě úplný zákaz. Jiný způsob, jak se proti špionáži ochránit, totiž zkrátka neexistuje – tím spíš, když ani samotný šéf TikToku přímo neřekl, že čínská vláda nesbírá data z TikToku. Právě nevyvrácení této teorie bylo ostatně jednou z nejpropíranějších věcí ve Sněmovně reprezentantů s tím, že dle jejího předsedy touto rétorikou šéf TikToku dokonce přímo uznal, že se tak děje.

Bude extrémně zajímavé sledovat, co se ve světě po zákazu TikToku v USA stane. Obecně totiž platí, že USA mnohdy dokáže spustit domino efekt, který by tentokrát znamenal postupné zakazování TikToku v dalších a dalších zemích, přičemž Česká republika by v tomto směru velmi pravděpodobně nebyla výjimkou. Ostatně, NÚKIB nedávno vydal před TikTokem varování s tím, že právě s ohledem na velký sběr dat v kombinaci s čínským pozadím skutečně může představovat bezpečnostní hrozbu pro naší zemi. Je tedy možné, že TikToku začíná čím dál tím hlasitěji zvonit umíráček.