Příběh vzniku Apple Parku: Od návrhů k velkolepému kampusu

Již nějakou dobu se velké konference společnosti Apple odehrávají v prostorách kampusu, který nese název Apple Park. Jeho výstavba se sice neobešla bez komplikací a zdržování, nyní ale tyto prostory fungují prakticky bez problémů. Pojďme si stručně shrnout historii a vznik kalifornského Apple Parku.

Z Infinite Loop do Apple Parku

Od roku 1993 se hlavní sídlo společnosti Apple nacházelo na Infinite Loop. Ještě za dob života Steva Jobse si ale vedení firmy uvědomilo její prudký růst a s ním spojenou blížící se potřebu rozšíření působiště. Applu se tehdy podařilo odkoupit pozemek, který původně vlastnila firma Hewlett-Packard. Plán na výstavbu nového kampusu tehdy na zasedání cupertinské městské rady v červnu 2011 hrdě představil přímo Steve Jobs. V roce 2014 byly zahájeny první demoliční práce u původních staveb, na přesun prvních zaměstnanců do nových prostor si ale firma musela počkat ještě několik let.

Dokonalý plán

Apple k plánování a výstavbě nového kampusu přistupoval s precizností sobě vlastní, a nehodlal nic ponechat náhodě. Dnes již bývalý šéfdesignér Applu Jony Ive se ve spolupráci s firmou Foster+Partners věnoval designové stránce celého projektu, a jejich plány byly opravdu ambiciózní. Ive v jednom ze souvisejících rozhovorů uvedl, že cílem bylo, aby se hlavní budova vyznačovala velkými, vzájemně propojenými prostorami, které nabídnou mnoho možností přizpůsobení. Na místě začaly postupně růst základy kruhové budovy, která si brzy vysloužila přezdívku „kosmická loď“.

Co se týče neotřelého designu a netradičních prvků, Apple zde rozhodně netroškařil. Kromě kruhového tvaru a převládajícímu sklu patřily mezi dominanty této budovy obrovské prosklené posuvné dveře. Základy budovy byly mimo jiné opatřeny speciální izolací, která má zajistit ochranu v případě zemětřesení. Interiér kruhové budovy je rozdělen do osmi totožných segmentů, velkorysé otevřené prostory lze ale operativně rozdělovat do menších izolovaných sekcí. Namísto tradiční klimatizace a vytápění zajišťuje větrání a tepelné hospodaření budovy systém, využívající přirozané větrání. O „čistou“ energii se zase stará soustava solárních panelů na povrchu budovy.

Návštěvnické centrum i vzpomínka na Steva Jobse

Kromě hlavní budovy se v areálu, křižovaném spoustou cestiček a cest, nachází také další budovy. Jednou z nich je veřejně přístupné návštěvnické centrum, jehož součástí je Apple Store a obchod se upomínkovými předměty. Nachází se zde i Steve Jobs Theater – kruhová budova, jejíž hlavní prostory se nachází pod úrovní terénu, a která se často stává dějištěm jablečných konferencí a dalších podobných akcí. V areálu se nachází také zrekonstruovaná historická stodola s názvem Glendenning Barn, která slouží pro uskladnění nejrůznějších náčiní a nářadí pro údržbu zeleně v prostorách Apple Parku.

Nehody zaměstnanců i obálka s bílým práškem

Ani Apple Parku se ale nevyhnuly komplikace a špatné zprávy. Nedlouho poté, co byl uveden do plného provozu, se v médiích začaly objevovat zprávy o kuriózních nehodách zaměstnanců. Některým pracovníkům se stávalo, že při chůzi omylem naráželi do obrovských prosklených stěn hlavní budovy, a často si přitom způsobovali nepříjemná zranění. Zprávy tohoto typu po určité době utichly, v březnu tohoto roku ale musela být část Apple Parku pro změnu evakuována. Důvodem byla záhadná bílá obálka, které se zde našla, a která obsahovala bílý prášek neznámého původu. Po tomto incidentu se ale naštěstí zaměstnanci mohli brzy vrátit zpět do kanceláří.