Oprava vytopených MacBooků s vysokou úspěšností

Komerční sdělení: Vytopení MacBooku nemusí nutně znamenat konečnou. Ačkoliv se jedná o jeden z nejzávažnějších problémů, při správném postupu existuje relativně vysoká šance pro jeho záchranu. Na druhou stranu vám ji nedokáže nabídnout každý.

Bohužel s vytopením jablečného laptopu se může setkat prakticky kdokoliv a stačí k tomu jen chvilinka nepozornosti. Jenže co dělat, když máte vytopený MacBook? V takovém okamžiku je nutné jej okamžitě vypnout a odpojit od napájení, a poté vyhledat servis, který má s řešením takovýchto problémů bohaté zkušenosti. A právě v tom může být problém.

Opravit vytopený MacBook není jednoduché

Najít dnes servis, který by si dokázal úspěšně poradit s opravou vytopeného MacBooku, může být opravdovým oříškem. Jelikož se jedná o náročnou a precizní práci, logicky si s ní neporadí každý, kvůli čemuž je nutné konkrétní servis vybírat obezřetně. U toho to navíc ani zdaleka nekončí. Profesionální servisy mají většinou díky své kvalitě takzvaně práce až nad hlavu. Je tedy možné, že si na opravu vašeho Macu budete muset nějakou tu chvíli počkat. Zároveň se nejedná o proces, který by šel vyřešit takzvaně na počkání, ba naopak – oprava vytopeného Macu si žádá především trpělivost a preciznost.

Jedním z takových servisů je například www.appleguru.cz. Ten se specializuje přímo na produkty Apple a konkrétně vyniká v případě zmiňovaných MacBooků. S opravou vytopených jablečných laptopů má navíc bohaté zkušenosti a pyšní se bezkonkurenční úspěšností – dokáže totiž zachránit 9 z 10 zařízení. Jak už jsme ale zmínili výše, je dost možné, že si na opravu budete muset počkat.

Na druhou stranu je nutné vnímat náročnost celkové opravy. Pokud byste chtěli celý proces urychlit, a obrátili byste se například na neodborný servis, riskujete, že o své zařízení nenávratně přijdete. Zkrátka a jednoduše – kdo preferuje kvalitu, tak si počká.

Proč je servis MacBooků tak složitý

Samozřejmě důležitou otázkou také je, proč je vlastně servis MacBooků tak složitý a jen tak někdo si na něj netroufne. Jelikož se jedná o laptopy s integrovanými komponenty na základní desce, nelze je tak jednoduše nahradit, jako je tomu v případě klasických stolních počítačů. Větší část oprav proto končí nutností servisu celé základní desky. Jenže v tom je hlavní problém – většina servisů si s něčím takovým ani neporadí, a proto se uchyluje k pouhé výměně. Jak vás už ale mohlo napadnout, něco takového se pořádně prodraží.

Jak vypadá MacBook „pod pokličkou“:

Fotogalerie macbook pro ifixit 8 ifixit-15-inch-macbook-pro-with-touch-bar macbook pro ifixit 9 macbook pro ifixit 10 macbook pro ifixit 12 Vstoupit do galerie

Zmiňovaný servis appleguru.cz na to jde z opačné strany. Bez sebemenších problémů si totiž poradí s opravou celé základní desky a nezalekne se ani náročnějších problémů, například zmiňovaného vytopení. Ve finále tak jednotlivé překážky skutečně řeší, než aby bezhlavě měnil přímo „základovku“. Díky tomu jsou také opravy podstatně levnější.

Jak poznat dobrý servis pro váš MacBook

Kvalitní servis musí splňovat tyto parametry.

Jenže jak poznat doopravdy kvalitní servis, který dokáže vašemu MacBooku poskytnout prvotřídní péči? Zásadní je kontrola zákaznických recenzí. Podle nich lze určit, zda jde o férový a komunikativní servis. Určitě je také na místě si posvítit na aktuální vytíženost. I když tato informace nemusí být veřejná, většinou se stačí přímo zeptat – kvalitní servis vám nic tajit nebude. Skvělým plusem je také možnost konzultace či bezplatná diagnostika v případě opravy. Ještě před začátkem tak budete mít jasno o konkrétních problémech, rozsahu opravy a ceně. Servis appleguru.cz si své jméno buduje již řadu let a jako jeden z mála se může pyšnit splněním všech těchto parametrů.

Co dělat, když vytopíte MacBook

V závěru si ještě pojďme říct, jak byste vlastně měli postupovat v případě vytopení MacBooku. Zcela zásadní je zachovat klid. Jak už jsme zmínili výše, nejprve je nutné zařízení vypnout a odpojit od napájení, následně osušit a pokusit se veškerou kapalinu dostat ven. Následně je nutné váš MacBook dostat do správných rukou a přenechat jej zkušeným technikům, kteří problém dokážou vyřešit.

S vytopeným MacBookem si poradí servis appleguru.cz