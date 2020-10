Nevíte, kde opravit vaše Apple zařízení? Svěřte jej expertům v autorizovaném servisu iWant

Komerční sdělení: Ačkoliv se snaží naprostá většina z nás o své Apple produkty pečovat jako o oči v hlavě, čas od času se návštěvě servisu přesto nevyhneme. Nemusí si jí přitom vyžádat karambol vedoucí například k výměně displeje, ale třeba “jen” výměna baterie ve chvíli, kdy již iPhone či jiný Apple produkt nevydrží ani zdaleka tolik, co dříve. Jednou z nejlepších voleb při výběru servisu pro vaše iProdukty je ten provozovaný iWantem.

Servis iWantu se může pochlubit tím, že je autorizovaný, díky čemuž vám v něm všechny opravy provedou certifikovaní servisní technici a to za použití originálních náhradních komponentů z dílny Applu. Díky tomu si tak můžete být jisti, že se na zde opravený produkt budete moci spolehnout stejně jako tomu bylo dříve. Servisy iWantu naleznete v naprosté většině regionů České republiky, díky čemuž jsou dostupné takřka pro kohokoliv. Velkým plusem je to, že kromě certifikovaných iOS techniků mají již všechny pobočky i techniky s certifikací macOS, díky čemuž jsou schopny na místě reagovat prakticky na jakýkoliv problém. Je nicméně dobré vědět, že kvůli opravě není nutné servis osobně navštívit, ale bohatě do něj stačí zařízení určené k opravě odeslat poštou či nově přes Zásilkovnu. Ve všech případech se technici snaží opravy provádět co možná nejrychleji či dokonce na počkání, je-li taková oprava samozřejmě možná. To vše přitom samozřejmě s maximální precizností. Obrovským benefitem využití autorizovaného servisu je pak to, že opravou u něj nepřijdete o záruku vztahující se na daný produkt.

Co se týče cen oprav, ani ty nelze v žádném případě označit za jakkoliv nepřiměřené či dokonce pohoršující. Kromě oprav můžete navíc vždy počítat s věcnými radami přímo od techniků, kteří vás budou celou reklamací provázet a budou vám k dispozici kdykoliv, když jim zavoláte. Servis iWantu navíc nabízí čas od času na některé opravy slušné akce, díky kterým je možné ušetřit pěkných pár korun. Například nyní je možné až do 31. října využít 10% slevu na výměnu baterie, což se určitě vyplatí.

Pokud tedy hledáte opravdu spolehlivý servis, který je schopen vám u vašeho jablíčka opravit prakticky cokoliv, co je jen možné, nepřijdete v něm o záruku a dostanete za své peníze profesionální služby autorizovaných techniků ve spojení s těmi nejlepšími dostupnými díly pro vaše zařízení, které jen trh nabízí, je autorizovaný servis iWant skvělou volbou.