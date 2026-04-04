Aktualizace AirPods či AirTagů je tragédie, Apple má přitom dokonalé řešení skryté přímo v iOS

Jestli mi něco na Apple produktech dlouhodobě vadí, pak je to jejich rozdílný styl aktualizování. Zatímco iPhony, iPady, Macy či třeba Apple Watch totiž zvládnete po vydání nové verze softwaru aktualizovat velmi rychle díky možnostem v nastavení, v případě AirTagů nebo AirPods máte smůlu. Oba tyto produkty mají totiž aktualizační proces zautomatizovaný a přestože třeba v případě AirPods jej lze do jisté míry uspíšit připojením sluchátek na nabíječku, spojením s Apple zařízením v blízkosti a tak podobně, ve výsledku vás nečeká ani zdaleka takový komfort jako při instalaci iOS a dalších podobných systémů. Přitom systémové řešení v iOS pro snadnou aktualizaci AirTagů a tak podobně evidentně je.
Když mi nedávno dorazil na recenzi nový Xiaomi Tag, jehož hlavní předností má být kompatibilita jak s Apple Najít, tak s alternativou této sítě od Googlu, objevil jsem v jeho nastavení něco, co jsem upřímně v iOS ještě neviděl. Konkrétně se přímo v nativní aplikaci Apple Najít v detailech daného produktu objevila u verze jeho firmwaru možnost aktualizace. Tu jsem díky tomu mohl ručně spustit, aby se následně do doslova několika desítek vteřin firmware do Xiaomi Tagu nainstaloval.
Ve výsledku se tedy jedná o uživatelsky extrémně pohodlné řešení, které má evidentně Apple pro produkty třetích stran v rámci iOS, respektive pak přímo aplikace Najít pro jejich správu připravené. O to víc nechápu, že stejným způsobem nelze aktualizovat AirTagy, AirPods či jiné produkty, které jsou k dispozici v Najít, ale které nemají vlastní aplikaci Nastavení. Osobně proto doufám, že Apple tuto svou „politiku aktualizací“ brzy přehodnotí a nám jakožto uživatelům dá nad instalacemi aktualizací plnou kontrolu. Protože ač se mi to nechce úplně přiznat, v tuto chvíli má z hlediska aktualizací navrch konkurenční lokátor, přestože je funkčně kvůli absenci ultraširokopásmového čipu pro precizní nebo chcete-li místní lokalizaci horší. A je to škoda.