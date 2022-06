V Česku najdete desítky servisů. Jak ale vybrat ten nejlepší?

Komerční sdělení: V našich končinách najdeme hned desítky servisů, které slibují nejlepší možný servis pro vaše jablíčka. Ačkoliv mnoho z nich bezpochybně nabízí kvalitní služby, tak i přesto se nabízí poměrně zásadní otázka. Jak vlastně poznat, že se jedná o skutečně kvalitní servis, kde se vaše Apple zařízení bude mít jako v bavlnce? Přesně proto si dnes povíme několik tipů, kterými byste se při výběru měli řídit.

Zákaznické recenze

Snad nejdůležitějším ukazatelem jsou takzvané zákaznické recenze neboli hodnocení od těch, kteří již servis navštívili. Obvykle jej můžete najít například na Googlu nebo Facebooku. V těchto případech je zobrazeno na škále hvězdiček od jedné (nejhorší) do pěti (nejlepší). Samotný pohled na „hvězdičky“ ale bohužel nestačí a je nutné nahlédnout takříkajíc pod pokličku.

Prvním varováním může být nízký počet těchto recenzí. Když pak do nich nahlédneme a zjistíme, že většina z nich pochází od lidí se stejným příjmením, jaké má jednatel, tak už to začíná trošku smrdět. Zeptejte se totiž sami sebe. Jestliže servis nabízí prvotřídní služby za nejlepší ceny, proč má potřebu si psát sám recenze?

Zároveň si můžete ověřit i jednotlivé uživatele, kteří recenzi napsali, což přímo na Googlu funguje poměrně dobře. Zde jsou recenze veřejné a každý si může prohlédnout, jaká místa jste jak hodnotili. A právě tuto možnost můžete využít i vy. Pokud by tedy servis měl málo zákaznických recenzí, bude vhodné si prohlédnout jejich autory – zdali jsou na platformě aktivní, jestli hodnotí i jiné podniky a podobně.

Aktivní komunikace

Komunikace je nesmírně důležitou součástí každodenního života. Sami můžete pravděpodobně moc dobře vědět, jak obtížné mohou věci být, když vázne právě zmiňovaná komunikace. To samozřejmě platí i při výběru servisu. Pokud máte například problémy se do servisu dovolat, dostat relevantní informace o vašem problému a případné ceně opravy, tak je asi něco špatně. Samozřejmě nikdo není dokonalý, a proto by vás v servisu měli alespoň předat na osobu, která se v konkrétní problematice dokáže orientovat.

Je tedy potřeba zbystřit v případech, kdy komunikace stagnuje. Pokud se takovéto problémy objevují ještě před domluvením opravy, měli byste zvážit, zdali do toho vůbec chcete jít. Jestliže se tyto komplikace objevují ještě předem, dost možná budou i pokračovat.

Transparentní cenotvorba

Cena je jedním ze zásadních faktorů pro výběr servisu a měla by být kompletně transparentní. Servis by vám již na samotném začátku měl sdělit, kolik bude stát vyřešení vašeho problému, respektive alespoň poskytnout reálné cenové rozpětí. V opačném případě totiž může nastat velice nepříjemné překvapení. Lidé se nechají snadno nalákat na bezplatnou diagnostiku a další benefity, což je jim ve finále úplně k ničemu, když se dozví, na kolik je služba vlastně vyjde. O to horší to je, když je nejistý i její výsledek.

Každý férový servis proto dbá na cenotvorbu a své zákazníky informuje hned zpočátku, čímž lze snadno předejít těmto ne zrovna dvakrát příjemným okamžikům. Samozřejmě při opravě elektroniky mohou nastat i nejrůznější komplikace. V tomto případě jsou nutné všechny tři body dohromady. Férový servis vás o tomto ihned informuje a vynasnaží se situaci otevřeně vyřešit. Ostatně je také v jeho zájmu, aby od něj odcházel zákazník maximálně spokojený.

Historie servisu

Možná si můžete myslet, že pokud dodržíte tři zmiňované body, tak máte vyhráno. Tak jednoduché to bohužel být nemusí. Můžete totiž i přesto narazit na servis s perfektními recenzemi, který s vámi komunikuje proaktivně a příjemně. Co když jsou ale recenze falešné a komunikaci řeší profesionální operátor? Pak už to tak příjemné být nemusí.

Z tohoto důvodu je na místě se alespoň okrajově zajímat o historii daného servisu. Není totiž tajemstvím, že některé z nich se za poslední roky dokonce párkrát přejmenovaly, aby zahladily stopy po předchozím debaklu. V takovém případě je pak otázkou, zdali je vhodné předat vaše jablíčko do rukou někoho, kdo se stydí za svou práci.

Profesionalita

Pokud potřebujeme cokoliv opravit, chceme, aby se tomu věnoval zkušený profesionál, který přesně ví, co dělá a má patřičné znalosti v daném oboru. To samé platí samozřejmě i v těchto případech. Stejně tak je na místě vědět, na koho se obrátit v případě jakýchkoliv problémů, které by šlo normálně řešit v rámci záruky. Nalijme si totiž čistého vína. Nikdo poté nechce slyšet větu, ať se obrátíte na e-mail typu reklamace@nebudeuznana.cz.

Těchto pět zmiňovaných tipů vám zajistí polovinu úspěchu. Zbytek je už nyní na druhé straně, které ve finále svěříte své zařízení. Snažte se hledat co možná nejosobnější přístup, což může být známkou férového jednání.

Existuje vůbec někdo takový?

Z výběru servisu každopádně nemusíte mít strach. Jak jsme ostatně zmiňovali v samotném úvodu, ačkoliv je jich tu relativně dost, mnoho z nich je bezpochybně kvalitních. Mezi ty se řadí například ověřený Apple servis MacParts, který se primárně zaměřuje na opravy základních desek na součástkové úrovni. Zde opravují hlavně počítače Apple, které se bohužel setkaly s problémy neslučitelnými s jejich životem. Významný benefit servisu můžete postřehnout hned v komunikace, která v drtivé většině případů probíhá přímo s majitelem. Ten zároveň zaslaná zařízení i opravuje, což samo o sobě vypovídá o celkové odbornosti.

A jak on sám říká: „V České republice existuje hodně výborných Apple servisů, bohužel jejich největší problém je, že mnoho z nich má nutkání se za každou cenu zavděčit každému zákazníkovi, a to i bez potřebné kvalifikace. Snadno tak přecení své schopnosti a neodborným zacházením zařízení zničí. Žádný z českých servisů neumí opravit vše. Ani my ne. Specializace je v tomto ohledu nesmírně důležitá. My jsme zaměřeni hlavně na Macintoshe, a když zákazník přijde s iPhonem, rádi mu doporučíme jiný servis. A právě v tom tkví naše kouzlo.“

Služby Apple servisu MacParts najdete zde