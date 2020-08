Má váš iPhone rozbitý displej? A není to jen sklo? Ceny servisu jsou různé

Komerční sdělení: Má-li váš iPhone rozbitý displej, není co řešit. Pokud jde ale jen o sklo, může vám servis vyměnit jen jeho. Ne vždy, a ne všude je to ale samozřejmé.

Krycí sklo displeje si rozbijete poměrně snadno, i když výrobce udává jakoukoli jeho odolnost. Stačí nešťastný pád zařízení a hned máte přes celou čelní stranu telefonu nevzhledného pavouka. V takovém případě ale telefon a zejména jeho displej normálně funguje dál, jen máte značně snížený komfort používání svého zařízení. Běžné servisy ale neslyší na to, že je poškozeno jen sklo a mění jej rovnou s celým displejem. Vy jim tak zbytečně platíte více, než byste museli.

Víte vůbec, co se rozbilo?

Dlouhodobým používáním zařízení s prasklým sklem jeho displeje jej ale vystavujete vysoké pravděpodobnosti dalšímu možnému poškození. I když je totiž rozbité jen vrchní sklo displeje a telefon je jinak funkční, dle míry poškození skla se z něho mohou uvolňovat střepy. Ty nejen že mohou ublížit vám, ale i vašemu telefonu. Dostanou-li se do jeho útrob, stejně jako voda, prach a různé nečistoty, mohou způsobit ještě závažnější problémy, než máte s rozbitým sklem. Toto už není jen kosmetická vada ale závažný problém, který je vhodné řešit servisem.

Přijde-li opravdu tvrdá rána, může se rozbít samozřejmě i displej. Pokud vám spadne telefon na hranu, dokonce se samo sklo ani nemusí porušit. Že je něco špatně poznáte relativně snadno – nic na displeji neuvidíte, nebo jen minimum informací. Jestliže se totiž poškodí jeho vrstva, slijí se vám pixely a je to pro vás konečná.

Nechat si opravit poškozené sklo displeje je samozřejmě levnější, než vyměňovat celý displej. Appleguru.cz nabízí pozáruční servis u odborníků a to za velice příznivou cenu. Např. u iPhonu 6s vymění sklo za 1 490 Kč, celý přední panel pak za 1 890 Kč. V případě iPhonu 7 to je za 1 990 Kč, respektive za 2 490 Kč a u iPhonu 8 za 2 290 Kč či 2 690 Kč. Důležité je, že na opravu dostanete nadstandardní záruku 2 roky a celý servis obvykle trvá jen do 20 minut. Pzn. – opravdu? Na webu je 300 minut.

Servis appleguru.cz najdete v ulici Seifertova 83, Praha 3 – Žižkov, kousek od tramvajové zastávky Lipanská, kam jezdí linky 5, 9, 15 a 26. Rád vás uvítá ve všechny všední dny od 9 do 19 hodin. Nejste-li z Prahy, můžete svůj iPhone do servisu odeslat. Vyzvednutí pro objednávky pod 1 999 Kč stojí jen 119 Kč, doprava zpět je zdarma a svoz je odkudkoli z ČR. Toto platí nejen pro iPhony, ale i iPady a počítače Mac.

Pomozte si sami

Máte-li však displej iPhonu jen poškrábaný, můžete si jej „opravit“ v pohodlí domova. V první řadě je vhodné mít hadřík z mikrovlákna, který nepouští chlupy a potom jednu z následujících „ingrediencí“: zubní pastu (která není na bázi gelu), jedlou sodu (smíchejte jeden díl sody s vodou a míchejte), nebo dětský pudr (opět namíchejte 1:1 s vodu). Pak už jen stačí krouživými pohyby hadříku leštit a leštit.