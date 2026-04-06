Tuto hru jsme v devadesátkách hráli na počítačích snad všichni! A buď jste jí milovali, nebo naopak nenáviděli

Pokud jste v devadesátých letech vlastnili počítač, pravděpodobně jste se u jedné české hry buď královsky bavili, nebo vzteky rozlámali klávesnici. Řeč je o logickém klenotu Fish Fillets od brněnského studia Altar Interactive. Tato „podmořská detektivka“ se dvěma agenty v rybí kůži se nesmazatelně zapsala do historie naší herní scény.
Hlavním tahákem byl bezesporu dabing. Malé ryby se neustálé popichovaly a sršely vtipem. Humor často parodoval známé filmy, čili některé vtípky se zkrátka staly nezapomenutelnými. Každá úroveň byla jakýmsi unikátním světem s vlastním příběhem.
Pod vtipnou slupkou se však skrývala jedna z nejtěžších logických her všech dob. Pravidla byla prostá. Rybky nesměly nechat nic spadnout na hlavu sobě ani té druhé a musely společně odtlačit předměty tak, aby obě dopluly k východu. V praxi to však znamenalo nekonečné plánování každého pohybu. Stačila jedna malá chyba a celá úroveň, kterou jste řešili hodinu, mohla skončit neúspěchem.
Fish Fillets jsou dnes už kultem, který díky otevřenému zdrojovému kódu žije dál i na moderních systémech. I po letech zůstávají důkazem, že český herní design dokázal spojit špičkovou hratelnost s humorem, který nezestárl. Jen ten pocit vítězství po zdolání obzvláště zapeklité místnosti se dodnes vyrovná málokterému hernímu zážitku. Po letech vyšel i druhý díl, který se ale dle mého tolik nepovedl (ačkoli bavil taky). Hráli jste tento klenot?