Co si o Velikonocích pustit na Disney+?

Doba ledová: Velikonoční překvapení
Oblíbení hrdinové z Doby ledové se vydávají na záchrannou výpravu, ze které se stane hon na vajíčka. Krátkometrážní, jednoznačně velikonoční… a nejspíš i zábavný. Minimálně pro děti.
Průzkumník speciál: Boží hrob
Staňte se svědky zákulisní spolupráce členů náboženské komunity, architektů, vědců a historiků při mimořádně vzácném úsilí o obnovu stavby chránící podle mnohých Kristův hrob v Jeruzalémě. Klíčové restaurátorské práce také odhalují dlouhá léta utajovaná tajemství a zkoumají teorie o původu hrobky a Ježíšově pohřbu. Chcete přes Velikonoce zhlédnout přece jen něco serióznějšího, ale před ztvárněním Pašijí nebo vyjití z Egypta dáváte přednost dokumentárnímu formátu? Tento snímek pro vás bude ideální.
Ztracené poklady Bible
Tento poutavý seriál sleduje archeologické týmy po celém Blízkém východě, jak v nové sezoně vykopávek odkrývají města a civilizace známé z bible. Od ztraceného egyptského města z příběhu o exodu po legendární babylonskou věž v Iráku jejich objevy vrhají nové světlo na nejznámější biblické příběhy. Úžasná počítačová grafika a kamery přímo na místě odhalují tisíce let pohřbené poklady.
Medvídek Pú: Jaro s klokánkem Rú
Umění vyprávět nádherné příběhy pokračuje v dalším skvělém animovaném dobrodružství od studia Disney Medvídek Pú: Jaro s klokánkem Rú. V příběhu uvidíte všechna svá oblíbená zvířátka ze Stokorcového lesa, ale hlavně medvídka Púa a jeho malého kamaráda, klokánka Rúa. Každý rok na jaře dělá Králík velikonočního zajíčka. Ale letos to tak není. Jenže bez velikonočního zajíčka nejsou velikonoční vejce pro Tygra, košík plný dobrot pro Prasátko, dárky pro Ijáčka a zábava pro Rúa. Místo toho Králík chce, aby mu všichni pomohli s jarním úklidem – zametali, gruntovali, utírali prach a umývali okna! Díky Rúovi však Králík přijde na to, v čem tkví skutečné kouzlo Velikonoc. Medvídek Pú: Jaro s klokánkem Rú zaručeně nadchne a inspiruje velké i malé diváky. Ano, jsme si vědomi toho, že letošní výběr velikonočních filmů a seriálů na Disney+ je přinejmenším svérázný. V programové nabídce ale naštěstí najdete i spoustu „nevelikonočních“ pokladů.