Chcete unikátní počítač? Koupit si nyní můžete prototyp Apple-1 po Stevu Jobsovi

Čas od času se ve světě objeví ke koupi počítač, který stojí za to a to nikoliv pro své technické specifikace, ale spíš historii. Přesně takovým kouskem je i prototyp stroje Apple-1, který dříve vlastnil samotný Steve Jobs. Právě ten jde totiž nyní do aukce.

Stařičký stroj se objevil konkrétně v nabídce internetového aukčního domu RR Auction, který se na dražby Apple produktů dlouhodobě specializuje. Co se pak týče historie stroje jako takového, Steve Jobs jej měl jeho nynějšímu majiteli předat před zhruba 30 lety, jelikož se jednalo svým způsobem stále o bezcenný kus elektroniky. Apple jako takový byl totiž tehdy stále spíše v plenkách a tudíž o prototypy jeho produktů nebyl ani zdaleka takový zájem jako je tomu nyní. Možná právě i kvůli tomu tak majitel počítače příliš nedbal na jeho dobré uskladnění (alespoň zpočátku), což vedlo k jeho částečnému zničení, kterého si můžete všimnout v jeho pravém horním rohu. Nicméně i přesto jsou odhadci přesvědčeni o tom, že vzhledem k unikátnosti zařízení a taktéž tomu, že jej vlastnil Steve Jobs se jeho cena vyšplhá nad 500 000 dolarů.

Do aukce se můžete zapojit zde