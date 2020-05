Apple chystá speciální edici chytrých brýlí odkazující na Steva Jobse

Jestli je o nějakém Apple produktu v posledních dnech slyšet opravdu hodně, jsou to chystané chytré brýle. Na těch sice již Apple pracuje dlouhé roky, avšak až nyní začínají dostávat díky jejich blížícímu se představení přesnější obrysy. Některé z nich jsou přitom nanejvýš zajímavé.

Jednu z nejzajímavějších informací o chystaných chytrých brýlích vyzradil dnes v noci v jednom z podcastů leaker Jon Prosser, který lze označit za jednoho z nejpřesnějších Apple leakerů současnosti. Dle něj chystá Apple kromě standardních edic brýlí i speciální edici odkazující na Steva Jobse. Ta by měla disponovat stejnými funkcemi jako standardní verze, avšak po designové stránce by měla vycházet z ikonických kulatých brýlí otce jablečné společnosti. Jak by mohly “Jobsovské” chytré brýle alespoň částečně vypadat se můžete podívat v galerii vedle tohoto odstavce.

Podle Prossera vnímá Apple Jobsovi věnovanou edici stejně jako zlatou edici prvních Apple Watch – tedy jako jakýsi zlatý hřeb dané generace produktu pro ty nejskalnější příznivce. Tomu má ostatně odpovídat jak jejich cena, tak i počet vyrobených kusů. Právě ten totiž nemá být nikterak vysoký, aby se z brýlí stala de facto rarita.

Jelikož má být standardní verze chytrých brýlí Appu velmi podobná klasickým brýlím, je velmi pravděpodobné, že ani v případě “Jobsovské” verze se nedočkáme žádných výstředností. Je sice možné, že určitá přizpůsobení obrouček či celkově designu budou kvůli využitelnosti kulatých čoček, jiná, avšak rozhodně se nedá očekávat nic extrémně extravagantního. Na jejich odhalení si budeme muset nicméně ještě dobrý rok počkat, jelikož má být naplánováno zřejmě až na jeho začátek. Existuje sice určitá šance, že se jejich odhalení dočkáme už letos na podzim při představení iPhonů, avšak s ohledem na pandemii koronaviru je tento scénář vcelku nepravděpodobný.