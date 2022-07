Apple se chystá od příštího roku šetřit

Ekonomická situace ve světě nenechává chladnými ani takové giganty jako je Apple. Podle zjištění velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana se totiž ten rozhodl pro příští rok k útlumu svých výdajů a to právě z nejisté budoucnosti ekonomiky ve světě.

Šetření Applu se má podle informací Marka Gurmana projevit jednak zpomalením přijímání nových pracovníků do řad Applu, ale taktéž snížením rozpočtu některých týmů a tedy de facto šetřením na určitých projektech. Jedním dechem je nicméně třeba dodat, že opatření se nemají vztahovat na celý Apple a tudíž je jasné, že šetřit se bude primárně na méně důležitých projektech, což je z uživatelského hlediska rozhodně pozitivní. Je nicméně otázkou, jak se celá situace vyvine do budoucna. Pokud by totiž o Apple produkty přestal být tak velký zájem jako je tomu nyní a to právě kvůli ekonomickým problémům ve světě, pro Apple by ve výsledku nemělo příliš smysl investovat velké částky do vývoje revolučních řešení, jelikož by ve výsledku nebyla absolutně oceněna. Nebudou-li mít totiž lidi zkrátka peněz nazbyt, nekoupí si logicky ani ten nejrevolučnější telefon na světě.

Přestože se mohou zdát předešlé řádky jako pomyslná předzvěst apokalypsy, je třeba se na celou situaci dívat v širším kontextu. Pravdou je totiž to, že investice Applu do výzkumu a vývoje jsou naprosto extrémní (konkrétně nejvyšší mezi všemi technologickými společnosti s podobným zaměřením) a šetření se tedy může ve výsledku projevit klidně “jen” seškrtáním registrací nepotřebných patentů a tak podobně. Apple zkrátka doteď fungoval tak, že peníze nebyly třeba úplně řešit, jelikož jich měl dostatek jak on, tak svět a s trochou nadsázky se dá říci, že díky tomu mohl rozhazovat možná i víc, než bylo třeba. Pro něj se tedy ve výsledku skutečně nic až tak zásadního změnit nemusí. Pro svět jako takový jsou ale podobné kroky rozhodně nedobrou zprávou, jelikož je jinak než jako zdvižený prst upozorňující na blížící se problém snad ani vyložit nelze.