Apple znovu odpískal plán na návrat svých zaměstnanců do kanceláří

Nejprve velké manévry, teď zařazení zpětného chodu. Tak přesně takto by se daly s trochou nadsázky popsat snahy Applu z posledních měsíců točící se kolem návratu jeho zaměstnanců z home office vynuceného pandemií koronaviru zpět do kanceláří. Nejprve nebyla tato věc možná uskutečnit kvůli přetrvávajícím vlnám nákaz, poté kvůli tvrdému odporu ze stran zaměstnanců a když už se nyní zdálo, že se Apple “pochlapil” a i přes zaměstnaneckou kritiku bude pozvolný návrat vyžadovat, je tomu přesně naopak.

Po celém světě začínají případy onemocnění COVID-19 poměrně strmě přibývat, což nyní podle zdrojů agentury Bloomberg přimělo odpískat svůj plán na zvýšení tlaku Applu na návrat svých zaměstnanců. V současnosti totiž vyžaduje alespoň jeden den v týdnu odpracovat v kanceláři, přičemž v plánu bylo v dohledné době zavést třídenní návštěvu pracoviště a dva dny home office. Ke třem dnům v kanceláři však nyní nikoho nutit nebude a kvůli bezpečnosti nechá raději své zaměstnance doma. Apple se měl navíc dle Bloombergu smířit s tím, že jakýkoliv brzký plnohodnotný návrat do kanceláří je prakticky nemožný a nemá tedy smysl jej jakkoliv dopředu plánovat. Právě to by však pro něj mohlo být paradoxně velmi dobré, jelikož díky tomu vymýtí kritiku právě od jeho zaměstnanců, kterým se zpět do kanceláří nechtělo. Skoro by se tak až chtělo říci, že všechno zlé je pro něco dobré.