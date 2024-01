Aplikace My BMW vás skvěle motivuje k šetření paliva

I když mám ve sbírce motory W12, V8 a V6, s daily V8 rád jezdím jako důchodce a zejména po městě nevidím moc důvod v tom, snažit se na každý semafor vystartovat jako Max Verstappen. Aplikaci My BMW používám rád už jen kvůli tomu, že to je prakticky jediná možnost, jak si zapnout nezávislé topení i v momentě, kdy jste ještě pár kilometrů od auta. Loni v létě do aplikace dorazila zajímavá novinka, která vás každý měsíc a každý rok motivuje k tomu, abyste se snažili šetřit palivem.

Dává vás totiž do srovnání s tím, jak jezdí ostatní majitelé stejného vozu a kromě toho, že vám ukáže, kolik jízd oproti vám měsíčně nebo ročně udělají, ukáže vám také jejich čas za volantem a to nejdůležitější, jejich spotřebu paliva. V přehledu vidíte, kolik jízd jste absolvovali za jednotlivý měsíc, kolik jste urazili vzdálenosti a jaká byla vaše průměrná spotřeba. Navíc vidíte průměrnou spotřebu za daný měsíc ve srovnání s vašim předchozím měsícem, ale také ve srovnání s ostatními majiteli stejného vozidla. Pokud máte spotřebu 15 litrů na sto, ostatní 10, pak víte, že je něco špatně a můžete se trošku krotit s nohou na plynu.

To, co je však nejzajímavější, je roční souhrn, kde jsem zjistil, že jsem jen s jedním ze svých vozidel urazil v loňském roce 30 000 km a spotřeboval na to 186,5 litrů paliva. Pokud tankujete pouze 100 oktan, pak vám lehce vyjde, že vás tahle sranda stála za rok 150 000kč + možná je lepší někdy vzít jiné auto a nebo dát nohu z plynu častěji, než nyní. Pokud jste tedy dlouho nepoužívali aplikaci My BMW nebo ji například ještě vůbec nemáte nainstalovanou, je určitě dobré ji vyzkoušet ať už kvůli ovládání vozu, nebo například aby vás motivovala k šetření paliva.