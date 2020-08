Jak šetřit mobilní data: 6 tipů, díky kterým můžete ušetřit gigabajty mobilního internetu

Co si budeme nalhávat, Česká republika na tom s dostupnými tarify, potažmo s jejich cenami, není moc dobře. Pokud patříte mezi uživatele, kteří k práci potřebují několik desítek gigabajtů mobilních dat, tak buď máte smůlu, anebo musíte sáhnout hodně hluboko do kapsy. Situace se sice postupně lehce zlepšuje, oproti zahraničním tarifům však stále zaostáváme, a to přes různé sliby vlády, které se prozatím nedočkaly (a nejspíše ani nedočkají) vykonání. Nám tedy nezbývá nic jiného, než se přizpůsobit a mobilní data šetřit. V tomto článku se společně podíváme na to, jak můžete šetřit mobilní data, aby vám vydržely co možná nejdéle. Vrhněme se přímo na věc.

Deaktivace aktualizací na pozadí

Prakticky každá aplikace, kterou si do vašeho iPhonu nainstalujete, si na pozadí bez vašeho vědomí stahuje určitá data a obsah. Jelikož tato data aplikace potřebuje pro své správné fungování, tak jednoduše neřeší, zdali se zrovna nacházíte na Wi-Fi, anebo na mobilních datech. Zkrátka a jednoduše si vše potřebné stáhne. Pokud chcete aktualizaci aplikací na pozadí deaktivovat a ušetřit tak mobilní data, tak stačí, abyste se přesunuli do Nastavení -> Obecné -> Aktualizace na pozadí. Zde už můžete celou funkci vypnout, popřípadě si můžete v seznamu aplikací pomocí přepínačů aktualizace nastavit individuálně.

Úsporný režim baterie

Asi si teď říkáte, že jsme se nadpisem tohoto tipu spletli – opak je však pravdou. I úsporný režim baterie totiž dokáže šetřit mobilní data. Při aktivaci úsporného režimu baterie totiž dochází k omezení některých funkcí, které pro svou činnost potřebují internetové připojení, tedy mobilní data (pokud samozřejmě nejste na WiFi). To znamená, že po aktivaci tohoto režimu můžete ušetřit mobilní data. Úsporný režim baterie můžete jednoduše spustit v Nastavení -> Baterie, anebo v ovládacím centru, pokud jste si zde možnost pro aktivaci tohoto režimu přidali. Výhodou je samozřejmě kromě šetření mobilních dat také šetření baterie.

Práce s obsahem pomocí mobilních dat

V nastavení aplikací si můžete nastavit, aby nedocházelo k určitým činnostem, pokud jste připojeni na mobilních datech. Například aplikace Podcasty umožňuje stahování obsahu na pozadí, v rámci aplikace Fotky poté může docházet k odesílání fotografií na iCloud. Pokud chcete využívání mobilních dat v těchto aplikacích deaktivovat, tak se postupujte následovně. Pro deaktivaci stahování podcastů pomocí mobilních dat v aplikaci Podcasty přejděte do Nastavení -> Podcasty, kde aktivujte možnost Blokovat stahování přes mobilní síť. Pro zakázání odesílání obsahu na iCloud v aplikaci Fotky přejděte do Nastavení -> Fotky -> Mobilní data, kde pomocí přepínače příslušnou možnost deaktivujte.

Deaktivace mobilních dat pro ostatní aplikace

V rámci operačního systému iOS si můžete jednoduše nastavit, které aplikace budou mít přístup k mobilním datům, a které naopak ne. V případě, že chcete nějaké aplikaci využití mobilních dat úplně zakázat, tak se nejedná o nic složitého. Stačí přejít do Nastavení -> Mobilní data, kde sjeďte o kus níže, dokud se neobjeví seznam všech aplikací. U těchto aplikací se poté nachází přepínače – pokud přepínač u určitých aplikací deaktivujete, tak si můžete být jistí, že nebudou mít přístup k mobilním datům, díky čemuž je ušetříte. Pod názvem aplikace se poté nachází údaj o počtu mobilních dat, která už aplikace spotřebovala. I podle toho tedy můžete určit, kolik dat aplikace spotřebovala. Statistiky můžete resetovat tak, že sjedete úplně dolů, a poté klepnete na Resetovat statistiky.

Stáhnutí offline map

V případě, že na dovolenou či výlet jedete autem, tak s největší pravděpodobností používáte nějakou mobilní navigaci. Nutno podotknout, že mnoho těchto navigačních aplikací nabízí možnost pro stažení map do paměti zařízení pro offline použití. Ještě před tím, než se tedy na cestu vydáte, si v pohodlí domova na Wi-Fi stáhněte offline mapy, které budete potřebovat. Mezi aplikace, které stažení offline map nabízí, patří třeba Google Maps, Sygic a mnoho dalších. Nejčastěji tuto funkci najdete popsanou přímo v App Storu v popisu aplikace, takže si můžete vybrat ještě před stažením. Nutno podotknout, že některé mapy velkých států mohou mít stovky megabajtů či jednotky gigabajtů, a tak si nezapomeňte v zařízení předem udělat místo.

Nastavení aktualizací

App Store může na pozadí stahovat aktualizace aplikací, a to jak na Wi-Fi, tak na mobilních datech. Aktualizace jediné aplikace může mít desítky či stovky megabajtů, a tak váš mobilní datový limit může vyprchat velmi rychle. Pokud chcete App Storu stahování aktualizací na mobilních datech zakázat, tak přejděte do Nastavení -> iTunes a App Store (v iOS 14 jen App Store). Zde poté v kategorii Mobilní data deaktivujte možnost Automatická stahování. Níže si poté v sekci Stahování aplikací můžete nastavit, jak velké aplikace (ne)bude možné stáhnout na mobilních datech. Kromě toho můžete také vypnout automatické přehrávání videí v kolonce Automatická videa.