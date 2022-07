F1 sport: kde sledovat VC Austrálie na Red Bull Ringu

Velká cena F1 na Red Bull Ringu startuje již dnes v 15:00 našeho času a proto každému fnaouškovi motosportu příjde vhod podívat se, kde lze VC Austrálie oficiálně sledovat. Red Bull Ring patří mezi nejkrásnější okruhy světa a pokud jste jej ještě osobně neavštívili, pak to mohu z vlastní zkušenosti jen a jen doporučit.

F1 živě online na F1 TV Pro

Tou nejlepší, nejsnadnější a v podstatě i jednou z nejlevnějších možností, jak sledovat F1 online je služba F1 TV Pro, kterou si můžete předplatit za částku 159 Kč měsíčně, respektive 1320 Kč ročně. Nespleťte si ji však se službou F1 Access! V rámci předplatného F1 TV Pro získáváte přístup ke všem závodům F1 od roku 1981 až do aktuální sezóny, a to včetně tréninků a kvalifikací. Samozřejmostí je pak přístup k veškerým statistikám všech závodů, díky kterým máte možnost sledovat kdy kdo přezul, na jaké pneumatiky, kolik vteřin strávil v boxu, jakou dostal penalizaci a tak podobně. Přístup máte také ke všem sezónám F2, F3 a Porsche Supercup. K dispozici jsou také vybrané historické závody a mnoho dalšího. Můžete například poslouchat týmové rádio jednoho týmu, jednoho konkrétního jezdce anebo klidně všech najednou.

Obrovskou výhodou je fakt, že přenos je velmi kvalitní a můžete si jej streamovat doma přes AirPlay na svoji televizi, ale zároveň jej můžete sledovat i přímo na iPadu, iPhonu nebo počítači, což se hodí obzvlášť pro závody okolo letní přestávky, kdy už mnoho lidí cestuje a je na dovolené a nemá možnost závody sledovat přímo v pohodlí domova. Jediné, co je nutné brát v potaz, je fakt, že například možnosti přepínání kamer jsou dostupné jen na webu a v rámci iOS aplikace je nenajdete. Nejedná se však o omezení, které by mělo nějak diskriminovat lidi, jenž nechtějí používat počítač, ale spíš logickou věc vzhledem k velikosti displeje. Co příliš nechápu a je to jediná věc, co mi na celé službě vadí je fakt, že na webu formula1.com a stejně tak v aplikaci ani poté, co zaplatíte předplatné nezmizí reklamní bannery. Také samotná platba nemusí proběhnout tak, jak si představujete a dejte si na to pozor.

Další služby pro sledování F1 TV bohužel nejsou dostupné v ČR a i když se na některých stránkách dočtete, že je možné sledovat přímé přenosy například na YouTube TV, již vám bohužel neřeknou, že je tato služba dostupná pouze v USA. Nejlepší, nejjednoduší a nejkvalitnjější variantou je tedy jednoznačně zmíněna F1 TV Pro. Pokud tedy nechcete platit za kabelovku a objedete bez skvělého komentáře Josefa Krále, sáhněte rozhodně po této oficiální platformě, jejíž recenzi si můžete přečíst přímo zde.