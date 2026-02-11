Apple oficiálně potvrdil práce na pokračování F1: The Movie!

Apple už dříve naznačil, že by chtěl natočit pokračování filmu F1, a teď to oficiálně potvrdil i producent Jerry Bruckheimer. Ten pro BBC řekl, že se na sequelu skutečně pracuje. Přesné termíny ani herecké obsazení zatím zveřejněny nebyly, takže není jasné, zda se do role vrátí Brad Pitt. Bruckheimer ale dodal, že bude samozřejmě zapojen do rozhodování o castingu. A vzhledem k tomu, že to byl právě Brad Pitt, kdo byl hlavní tváří prvního dílu, bylo by dost překvapivé, kdyby se v pokračování neobjevil.
Oznámení pokračování tohoto snímku přitom není žádným velkým překvapením, ba naopak spíš očekávaným krokem.. F1: The Movie byl totiž doposud nejen největším kinovým hitem Applu, ale zároveň nejúspěšnějším sportovním filmem všech dob podle tržeb. Potvrzení pokračování tak logicky navazuje i na Apple investice do samotného šampionátu Formule 1, kdy už od příštího měsíce budou závody k dispozici na Apple TV v USA.
Poměrně zajímavé je nicméně to, že ačkoliv Apple minulý týden představil celou řadu nových filmů, žádný z nich nebude mít premiéru v kinech, ale všechny půjdou rovnou na Apple TV. Zdá se tedy, že i přes úspěch F1 minulé léto chce Apple pečlivě zvažovat, které tituly dostanou skutečně velkou kinovou podporu.