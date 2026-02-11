Apple nafotil na iPhone 17 Pro nový F1 monopost Cadillac, výsledek stojí za to!

Pokud patříte mezi fanoušky F1, Apple si pro vás na svém oficiálním Instagramu připravil jednu libůstku. Před pár hodinami zde totiž zveřejnil sérii fotek zbrusu nového monopostu F1 stáje Cadillac. A asi nikoho z vás absolutně nepřekvapí, že jsou všechny tyto snímky zachyceny na iPhone 17 Pro – tedy současnou vlajkovou loď Applu. Proč si kalifornský gigant vybral právě tuto stáj sice můžeme v tuto chvíli jen hádat, nicméně nápadů máme v redakci hned několik. Jednak se může jednat o náznak partnerství, jednak o snahu zpopularizovat novou stáj v šampionátu F1, ale teoreticky si mohl Apple vybrat Cadillac prostě „jen“ proto, že má jeho monopost opravdu zajímavé (skoro až nevšední) lakování, které je navíc docela podobné vozům fiktivního týmu APXGP z jeho filmového trháku F1: The Movie. Právě ten by měl přitom dostat v budoucnu určitou formu pokračování, ať už ve formě prequelu či naopak navázání na dosavadní příběh. Možná tak vidíme i nenápadný start propagace této události, avšak to už bychom byli skutečně hodně optimističtí. Ať už je ale pravda kdekoliv, fotky stojí zkrátka za to a mrknout na ně můžete v galerii níže.