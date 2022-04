McLaren přivezl do Austrálie F1 z Lega ve skutečné velikosti!

Milovníci F1 si tento víkend budou muset sice přivstat, ale velká cena Austrálie za to rozhodně stojí. Zatím co týmy jako Mercedes se sanží do Austrálie přivést první větší balík technologických novinek, který by jim měl pomoci zrychlit zoufale pomalý monopost, stáj McLaren si místo toho přivezla Lego a ne jen tak ledajaké. Zhruba před měsícem totiž Lego ve spolupráci s McLaren F1 vydalo speciální limitovanou edici monopostu po kterém se jen zaprášilo. Z vlastní zkušenosti musím říct, že je to opravdu perfektní Lego a všem fnaouškům doporučuji si jej sehnat na nejrůznějších aukcích a přeprodejích, sám jedno mám v kanceláři a vypadá perfektně.

Lando Norris a Daniel Ricciardo však do Austrálie dovezli monopost F1 ve skutečné velikosti, do kterého si mohou dokonce sednout, stejně jako do skutečných vozů. Podívejte se sami, jak perfektně vypadá F1 z Lega ve skutečné velikosti!

https://www.youtube.com/watch?v=2QvR0VDWtVg