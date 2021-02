Do ČR dorazila F1 TV Pro: Splněný sen všech fanoušků!

My fanoušci F1 máme aktuálně velmi smutné období, kdy netrpělivě čekáme na start nové sezóny. Sice si můžeme čas krátit sledování F1 Grid na Netflixu, ale když už máte ty dvě série zkouknuté třikrát, začíná vás i tak skvělý pořad nudit. Naštěstí se v ČR a SR oficiálně spustila služba F1 TV Pro, což je doslova a do písmene splněný sen všech fanoušků F1.

F1 TV Pro – To nejlepší ze světa F1!

Služba, kterou F1 spustila v roce 2018, konečně dorazila i do našich končin a upřímně řečeno, nabízí toho skutečně hodně. V rámci předplatných máte k dispozici takzvaný F1 TV Access, což je služba za 69 Kč měsíčně, respektive 639 Kč při ročním předplatném, která byla dostupná v ČR/SR již od roku 2018. Abyste využili všeho, co F1 TV Pro nabízí, je nutné předplatit u nás nově dostupnou službu F1 TV Pro, která stojí 159Kč měsíčně, respektive 1320Kč při ročním předplatném. V rámci ní máte možnost vše, co uvedu níže, sledovat až na šesti zařízeních najednou, a to jak v rámci iOS zařízení, Android zařízení, tak i prohlížeče svého počítače nebo své televize.

V rámci předplatného získáváte přístup ke všem závodům F1 od roku 1981 až do aktuální sezóny, a to včetně tréninků a kvalifikací. Samozřejmostí je pak přístup k veškerým statistikám všech závodů, díky kterým máte možnost sledovat kdy, kdo přezul, na jaké pneumatiky, kolik vteřin strávil v boxu, jakou dostal penalizaci atd. Přístup máte také ke všem sezónám F2, F3 a Porsche Supercup. K dispozici jsou také vybrané historické závody, a tak mnoho dalšího. Můžete například poslouchat týmové rádio jednoho týmu, jednoho konkrétního jezdce anebo klidně všech najednou.

V rámci novějších sezón je pak možné něco, co je skutečně určeno pro labužníky. Můžete totiž sledovat celý závod přesně z té kamery, která vám vyhovuje, samozřejmě ji můžete také přepínat a nebo si nechat vše ukázat tak, jak to vidíte v TV. Co to znamená v praxi? Že můžete projet celý závod z pohledu Kimiho nebo jakéhokoli jiného pilota F1! Můžete se dívat na boxovou zídku z různých úhlů. Sledovat vámi zvolené auto atd. Samozřejmě si k tomu můžete vybrat z několika jazyků komentáře i když bohužel Števo Eisele a Josef Král zde chybí. Samozřejmostí je pak možnost sledovat i pohled na celou trať a virtuální umístění jednotlivých jezdů atd. Když pak vypnete komentář, dáte si například AirPods Max a pustíte si vše v maximální kvalitě a místo komentování zvolíte týmové rádio, budete jako v říši snů.

Samozřejmostí je pak možnost sledovat všechny závody živě, a to včetně pátečních a sobotních tréninků a kvalifikace. Jediné, co je nutné brát v potaz, je fakt, že například možnosti přepínání kamer jsou dostupné jen na webu a v rámci iOS aplikace je nenajdete. Nejedná se však o omezení, které by mělo nějak diskriminovat lidi, jenž nechtějí používat počítač, ale spíš logickou věc vzhledem k velikosti displeje. Co příliš nechápu a je to jediná věc, co mi na celé službě vadí je fakt, že na webu formula1.com a stejně tak v aplikaci ani poté, co zaplatíte předplatné nezmizí reklamní bannery. Také samotná platba nemusí proběhnout tak, jak si představujete a dejte si na to pozor.

Co jsem tak vypozoroval při koupi předplatného, rozhodně to udělejte přímo na webu formula1.com a ne přes aplikaci v iOS. Problém je totiž v tom, že platební karta musí být registrována ve stejné zemi, ve které se aktuálně nacházíte a jako bonus musíte ve svém profilu na F1 vyplnit tu stejnou zemi při registraci. I když vše splníte, může se vám stát to, co mě, že se platba od Applu do předplatného nepropíše. Naštěstí mi Apple vrátil peníze za registraci přes aplikaci a druhé předplatné jsem již udělal přímo na webu. Dejte si tedy pozor a skutečně raději volte platbu přímo přes web.

Pokud tedy milujete F1 a nemáte aktuálně čím vyplnit volný čas, je F1 TV Pro skvělou volbou. Navíc jakmile začne sezóna, tak i když nemáte Sport1, respektive Sport2, budete mít možnost sledovat přímé přenosy F1 online.

F1 TV Pro si můžete předplatit přímo zde.