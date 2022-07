50. výročí BMW M jsme oslavili na Red Bull Ringu a nafotili jej na iPhone 13 Pro

Pokud jste patřili mezi hrstku vyvolených z Evropy, pak jste uplynulý víkend měli možnost zažít na Red Bull Ringu to, na co se jen tak nezapomíná. BMW oslavuje 50. výročí své divize „M“ a při této příležitosti uspořádalo uprostřed Štýrských Alp akci, kterou bude mít každý fanoušek motosportu navždy vrytou hluboko pod kůži. Kromě nespočtu hodin na okruhu pod vedením instruktorů jako je Daniela Schmid byla možnost povozit se také na něčem, co jinak máte možnost vidět ze tří metrů v muzeu. Ve svém speciálu M1 DTM nás povozil 78 letý Harald Grohs a to v takovém tempu, že nikdo příliš nechápal, co tento chlapík umí. Nechyběla ani BMW 3.0 CSL DTM Speciál, který když nastartoval, tak i 100 metrů od vás vibrovala celá země takovým stylem, že jste měli pocit, že vám vyskočí srdce z hrudníku.

Fotogalerie bmw 3.0 csl red bull ring M1 BMW DTM dtm bmw 3.0 csl bmw 3.0 csl on track +29 fotek bmw M1 wheels bmw 3.0 csl bmw bmw M1 dtm bmw m1 dtm special IMG_6844 bmw m1 bmw 3.0 csl back bmw 3.0 csl red bull ring bmw M1 and 3.0 csl bmw m1 and 3.0 csl red bull ring pit line red bull ring red bull summer edition bmw M BMW Fanatec simulator M1 bmw M4 DTM carbon BMW M4 DTM BMW M4 CSL M3 DTM BMW M3 dtm special bmw M1 detail BM2 M2 CS Racing red bull final line Red bull ring drift red bull track pit line Vstoupit do galerie

Při této příležitosti jsem vyfotil pár fotek na iPhone 13 Pro a jak už u těchto fotoreportů bývá zvykem, fotky jsou bez jakýchkoli úprav, přesně tak, jak je zachytil fotoaparát v iPhone 13 Pro. Pokud tedy milujete auta nebo iPhone, pak věřím, že si následující galerii užijete!